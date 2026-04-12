Cambio de tiempo este lunes en Canarias: la Aemet prevé subida de temperaturas tras la borrasca

Las temperaturas máximas registrarán este lunes ligeros ascensos en zonas del interior de las islas, al tiempo que habrá rachas muy fuertes de viento, que soplará del noreste, según prevé la Aemet.

En el mar habrá norestee 5 o 6, local 4 o 5 al noreste, y 6 o 7 al noroeste y sur desde la noche. Fuerte marejada, local gruesa mar adentro. Mar de fondo del norte o noroeste de 2 metros, aumentando a 3 o 4 desde la tarde, informa Efe.

Predicción del tiempo por islas para este lunes en Canarias:

LANZAROTE

Nuboso de madrugada, tendiendo a poco nuboso el resto del día, con algunos intervalos en el norte a últimas horas. Temperaturas sin cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en zonas de interior. Viento fuerte del noreste con probables rachas muy fuertes en zonas de interior, sin descartar que se extiendan a zonas de litoral.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 16 21

FUERTEVENTURA

Nuboso de madrugada, tendiendo a poco nuboso el resto del día, con algunos intervalos a últimas horas. Temperaturas mínimas sin cambios. Máximas con pocos cambios en costas y en ligero ascenso en zonas de interior. Viento moderado del noreste, que será fuerte en zonas del litoral este y oeste, así como en la península de Jandía, donde no se descartan rachas muy fuertes durante las horas centrales.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 16 21

GRAN CANARIA

En el norte, predominio de los cielos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones débiles durante la primera mitad del día, principalmente en medianías. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero ascenso en medianías y zonas de interior, que podrá ser moderado en la vertiente suroeste, y con pocos cambios en costas. Viento moderado del noreste, con intervalos de fuerte en cumbres y vertientes sureste y oeste, donde se registrarán rachas muy fuertes. Brisas en costa suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 17 20

Las presas de Gran Canaria, llenas tras el paso de Therese, vistas desde el aire / José Carlos Guerra

TENERIFE

En el norte, cielos nubosos de madrugada y a últimas horas, con intervalos nubosos durante el día. En cumbres centrales y resto de vertientes, poco nuboso o despejado. Probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte durante la primera mitad del día, principalmente en medianías. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero ascenso en medianías y zonas altas, pudiendo ser moderado en la vertiente sur, y con pocos cambios en costas. Viento del noreste moderado, con intervalos de fuerte en el extremo noroeste, vertiente sureste, y durante la madrugada en zonas altas y Cordillera Dorsal, donde serán probables rachas muy fuertes. Brisas en costa oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 17 22

LA GOMERA

En el norte, cielos nubosos de madrugada con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías, tendiendo a intervalos nubosos. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero ascenso, algo más significativo en el sur. Viento moderado a fuerte del noreste, con rachas muy fuertes en cumbres y vertientes oeste y sureste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 17 21

LA PALMA

En el norte y este, cielos nubosos de madrugada y a últimas horas, con intervalos nubosos durante el día. En cumbres y al oeste, poco nuboso o despejado. Probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte y este a primeras horas, principalmente en medianías del nordeste. Temperaturas mínimas sin cambios. Máximas en ligero ascenso, principalmente en medianías y zonas altas donde puede ser localmente moderado. Viento moderado del noreste, con intervalos de fuerte en cumbres y vertientes noroeste y sureste, donde serán probables rachas ocasionalmente muy fuertes. Brisas en la costa oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 15 20

EL HIERRO

Intervalos nubosos en el norte con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas, cuando no se descarta alguna lluvia débil y ocasional en medianías. Poco nuboso o despejado en el resto de zonas. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero ascenso en medianías y zonas altas y con pocos cambios en costas. Viento moderado a fuerte del noreste, con probables rachas muy fuertes en cumbres y extremos oeste y sureste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 11 15