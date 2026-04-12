Canarias amanece este domingo con cielos nubosos y lluvias en el norte

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado que este domingo, 11 de abril, se mantendrá un clima mayoritariamente nublado en el norte de las islas, con lluvias débiles a moderadas a lo largo de la jornada. Esta previsión afectará especialmente a las zonas más altas y orientadas al norte de los diferentes territorios del archipiélago, aunque se espera que en algunas áreas se abran claros ocasionales hacia la tarde.

En el mar, se mantendrán condiciones de marejada o fuerte marejada, con vientos de noroeste de intensidad moderada, que podrían alcanzar fuerza 4 a 6, y un mar de fondo del norte o noroeste de hasta 2 metros de altura. Los vientos serán especialmente fuertes en algunas zonas elevadas y en las vertientes de ciertas islas, informa Efe.

Predicción por islas

Lanzarote

En Lanzarote, se espera que predominen los cielos nubosos durante la jornada. Las lluvias débiles afectarán principalmente durante la mañana, con algunos claros ocasionales por la tarde. La temperatura se mantendrá sin cambios significativos. El viento será moderado del norte, girando hacia el noreste, aumentando a fuerte durante la tarde, especialmente en zonas de interior donde no se descartan rachas muy fuertes.

Temperaturas previstas (°C):

Mínima: 15

Máxima: 20

Fuerteventura

La isla de Fuerteventura también experimentará cielos nubosos con posibilidad de lluvias débiles por la mañana. Por la tarde, se abrirán algunos claros. El viento será moderado, del norte con un giro hacia el noreste a lo largo del día, y se espera que se incremente a fuerte en las zonas de litoral, con especial énfasis en la península de Jandía, donde no se descartan rachas muy fuertes.

Temperaturas previstas (°C):

Mínima: 16

Máxima: 21

Gran Canaria

En Gran Canaria, el norte de la isla verá cielos nubosos y lluvias de carácter débil a moderado, sobre todo por la mañana. La tarde traerá algunos claros ocasionales. El resto de la isla tendrá cielos más despejados, aunque con intervalos nubosos durante el día. Las temperaturas se mantendrán sin grandes variaciones o incluso experimentarán un ligero descenso en algunas zonas. El viento será moderado del norte con tendencia a girar al noreste, y se esperan intervalos de viento fuerte en las cumbres y las vertientes sudeste y noroeste. Además, las rachas muy fuertes podrían presentarse en zonas altas hacia la tarde.

Temperaturas previstas (°C):

Mínima: 16

Máxima: 19

Las presas de Gran Canaria, llenas tras el paso de Therese, vistas desde el aire / José Carlos Guerra

Tenerife

En Tenerife, las altas cumbres estarán despejadas, mientras que en el resto de la isla se mantendrán cielos nubosos. Habrá lluvias débiles a moderadas en el norte y suroeste, especialmente en la primera mitad del día. Las temperaturas no sufrirán grandes cambios, aunque en algunas zonas altas podría haber un descenso moderado. Los vientos serán moderados del nordeste, con intervalos de fuerza fuerte en el noroeste, las cumbres centrales, y la cordillera dorsal. Además, hacia la tarde-noche, se esperan rachas muy fuertes en las zonas bajas del este y sudeste.

Temperaturas previstas (°C):

Mínima: 16

Máxima: 20

La Gomera

En La Gomera, el norte de la isla experimentará cielos nubosos con probables lluvias débiles durante la primera mitad del día, con intervalos de claros por la tarde. El resto de la isla tendrá cielos poco nubosos. Las temperaturas no variarán significativamente y el viento será moderado del nordeste, con intervalos fuertes en las zonas altas y las vertientes sureste y oeste. También podrían registrarse rachas muy fuertes hacia la tarde-noche.

Temperaturas previstas (°C):

Mínima: 17

Máxima: 21

La Palma

En La Palma, se espera que el norte y este de la isla mantengan cielos nubosos y probables lluvias débiles a moderadas, especialmente por la mañana. Durante la tarde, se abrirán claros. En el resto de la isla, los cielos estarán poco nubosos tras el mediodía. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o sufrirán un ligero descenso. El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerza fuerte en las zonas altas y los extremos sudeste y noroeste, donde se podrían registrar rachas muy fuertes.

Temperaturas previstas (°C):

Mínima: 14

Máxima: 19

El Hierro

En El Hierro, el norte de la isla tendrá cielos nubosos con probables lluvias débiles, especialmente por la mañana. Por la tarde, se abrirán claros amplios. En el resto de la isla, los cielos serán poco nubosos después del mediodía. Las temperaturas permanecerán estables. El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerza fuerte en la vertiente sur y extremo oeste, donde se podrían registrar rachas muy fuertes por la tarde-noche.

Temperaturas previstas (°C):