Canarias encara la devolución de 150 millones de fondos NextGen en 2026

La gestión de los fondos europeos en Canarias entra en una fase crítica. No solo por el elevado volumen de recursos aún sin ejecutar -578 millones-, sino porque una cada vez más creciente parte de ese dinero ya se está perdiendo. El Archipiélago ha devuelto al Estado 54,7 millones de euros y la propia Consejería de Hacienda que dirige Matilde Asián prevé que en 2026 los reintegros asciendan a 149,9 millones, una cifra que evidencia el riesgo real de perder financiación clave para la transformación económica: más de 204 millones en total.

El escenario dibuja un final de ciclo marcado por la urgencia administrativa. Las consejerías con mayor volumen —especialmente Transición Ecológica y Vivienda— serán decisivas para evitar la pérdida de recursos y de ahí que se intente negociar con el Estado, en la reunión bilateral prevista para el 10 de abril, una prórroga de los fondos MMR destinados a la consejería de Mariano Hernández Zapata.

Además, la propia Hacienda canaria, en un informe oficial, incide en que los proyectos fallidos o incompletos no solo implican la devolución de los importes, sino que pueden acarrear intereses de demora, incrementando el impacto negativo sobre las arcas públicas y elevar aún más la cifra de 204 millones.

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, en comisión parlamentaria. / E.D. /L.P.

"Oportunidad perdida"

El diputado del PSOE Manuel Hernández fue contundente al valorar los datos, que calificó como "una oportunidad perdida en cuestiones que son necesarias para transformar el modelo productivo y diversificar la economía", por lo que no descarta interpelar a la consejera Asián en el Parlamento este mismo mes.

Pese a los datos aportados por la propia Consejería de Hacienda, desde el departamento de Asián no se destila una especial inquietud y se resta importancia a ese posible reintegro al asegurar que sería limitado y asumible. Además, defienden que las críticas sobre el grado de ejecución resultan prematuras mientras no haya expirado el plazo, fijado para agosto.

Cuadro elaborado por la Consejería de Hacienda que incluye la previsión de los fondos que se devolverán al Estado. / E.D L.P

La tesis del departamento de Asián es clara: aún no ha llegado el momento de hacer balances definitivos y, mientras exista margen para seguir certificando gasto, no hay razones para poner en cuestión la capacidad de Canarias para absorber los fondos. En otras palabras, la devolución de una cuantía limitada no sería, para Hacienda, la prueba de una mala gestión, sino una consecuencia relativamente menor dentro de un programa de enorme complejidad administrativa y elevados niveles de exigencia.

"Actitud vergonzosa"

"Es una actitud paupérrima y vergonzosa. No se han tomado en serio la ejecución de los fondos europeos", insiste el socialista.

El informe oficial desglosa las previsiones de devolución por departamentos, con cifras especialmente relevantes en áreas estratégicas. La Consejería de Transición Ecológica y Energía encabeza la lista, con 51 millones de euros previstos en reintegros en 2026, seguida por el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), con 42,5 millones.

También destacan las previsiones en la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación, que podría devolver 16,6 millones, y en Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, con 10 millones

Transición Ecológica prevé reintegrar 51 millones y el Instituto de Vivienda un total de 42,5 millones de euros

En un segundo escalón se sitúan departamentos como Presidencia, con 8,2 millones previstos, y Bienestar Social, con 8 millones, junto a Educación, que contempla la devolución de 4 millones adicionales a los más de 20 millones ya reintegrados.

Por su parte, el Servicio Canario de la Salud (SCS) prevé devolver 3,3 millones, mientras que el Instituto Canario de Igualdad (ICI) contempla 2,8 millones y el Servicio Canario de Empleo (SCE) un total de 1,8 millones.

Otras áreas presentan cifras menores, como Obras Públicas (538.823 euros), Turismo y Empleo (375.342 euros), Agricultura (65.205 euros) y Política Territorial (120.978 euros).

El diputado socialista Manuel Hernández, durante una intervención en el Parlamento. / Álex Rosa

"Desidia" gubernamental

Los datos reflejan que el problema no es solo de retrasos, sino de ejecución fallida. Aunque el Gobierno autonómico prevé ejecutar en 2026 unos 568 millones de euros, el volumen de devoluciones previsto confirma que una parte sustancial de los fondos no llegará a traducirse en inversiones reales.

"Es una desidia del actual Gobierno, que ha hecho caso omiso a las advertencias de la oposición", concluye Hernández.