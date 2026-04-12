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🔴DIRECTO | La borrasca deja viento muy fuerte, mala mar y lluvias en Canarias: avisos de la Aemet y última hora
Las islas sufren los efectos de una borrasca que dejará olas importantes, rachas muy fuertes en medianías y precipitaciones en gran parte del Archipiélago
Canarias encara este viernes bajo la influencia de una borrasca situada al suroeste, que vuelve a dejar una jornada marcada por el viento intenso, la mala mar y las lluvias en el archipiélago.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos activos por viento en las islas occidentales y por fenómenos costeros en un episodio de inestabilidad que también deja precipitaciones débiles en distintos puntos de las Islas.
El viento del noroeste sopla con fuerza, con rachas muy intensas en zonas expuestas, mientras el estado de la mar continúa alterado. Sigue aquí la última hora de la evolución meteorológica y su impacto en Canarias.
Europa Press
Canarias contará con avisos por fuerte oleaje y viento de hasta 70 km/h desde la tarde de este domingo
Las islas Canarias contarán con avisos por fuerte oleaje y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora (km/h) desde las 18.00 horas de este domingo, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En concreto, habrá riesgo amarillo por fenómenos costeros en las costas de Lanzarote; y el este, sur y oeste de las islas de Tenerife y de Gran Canaria.
Mientras, el fuerte viento afectará a El Hierro, La Gomera, cumbres y oeste de La Palma, cumbres de Gran Canaria y toda Tenerife menos el área metropolitana.
En el conjunto de España, el paso de un frente frío por la mitad este peninsular y Baleares, unido a la formación de una borrasca en el Mediterráneo, provocará este domingo un descenso acusado y generalizado de las temperaturas en la mayor parte de España y lluvias en bastantes puntos de la península.
Avisos en 13 comunidades autónomas
De hecho, la Aemet ha activado avisos meteorológicos en 13 comunidades autónomas por fenómenos de distinta naturaleza, con especial incidencia de lluvias y tormentas en el este y sur peninsular, viento en varias regiones y nieve en zonas de montaña.
En concreto, ha emitido avisos por lluvia y tormenta en Andalucía y Castilla-La Mancha, donde se esperan chubascos localmente fuertes con posible granizo.
Por fenómenos costeros y de viento, cuentan con avisos activos Andalucía, Principado de Asturias, Illes Balears, Cantabria, Cataluña, Galicia, País Vasco, Comunitat Valenciana, Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla, con distintos niveles que oscilan entre el amarillo y el naranja a lo largo de la jornada.
En el interior, los avisos por nieve afectan a Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja, con acumulados significativos previstos en cotas altas.
En Andalucía oriental, la Región de Murcia, Albacete y Alicante son probables los chubascos con tormenta localmente fuertes. En Galicia y la cornisa cantábrica, los cielos también estarán nubosos con chubascos que podrán ser localmente fuertes. En el resto de la Península predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos nubosos, con posibilidad de algún chubasco ocasional en las mesetas.
La cota de nieve se situará en torno a los 800-1.100 metros en el extremo norte peninsular, con acumulados significativos a cotas superiores y descensos puntuales hasta los 600-800 metros. En las montañas del centro y del este se establecerá entre 1.500 y 1.800 metros, con posibles nevadas débiles. Son probables bancos de niebla matinales en zonas de montaña. En Canarias, los cielos estarán nubosos con precipitaciones en las vertientes norte e intervalos nubosos en el sur.
Las temperaturas descenderán de forma generalizada en la Península y Baleares, con bajadas notables de las máximas en Baleares y en el centro y mitad este peninsular, e incluso extraordinarias en el cuadrante nordeste.
En cuanto al desglose de temperaturas por provincia, las máximas se registrarán en Sevilla (25ºC), Córdoba (23ºC) y Badajoz, Huelva y Málaga (22ºC). Por el contrario, las mínimas se darán en Lugo (1ºC) y en Burgos, León, Soria y Teruel (todas con 2ºC).
El viento soplará moderado de componentes norte y oeste en la Península y Baleares, con rachas muy fuertes de poniente en el Estrecho, de cierzo en el Ebro y de tramontana en el Ampurdán. En Canarias, el alisio soplará fuerte con rachas muy fuertes.
Aránzazu Fernández
El fuerte oleaje provoca daños a 14 vehículos en un ferry entre el sur de Tenerife y La Palma
En la noche de ayer viernes, 10 de abril, el trayecto entre el puerto de Los Cristianos (Tenerife) y La Palma experimentó condiciones marinas adversas debido a un episodio de fuerte oleaje. El mar del norte presentó olas que alcanzaron hasta los cuatro metros de altura, lo que provocó que el ferry de Fred. Olsen que realizaba la travesía en ese momento sufriera movimientos significativos.
Como resultado de estas turbulentas condiciones, 14 vehículos fueron afectados durante la travesía, señala la naviera.
Iván Alejandro Hernández
Gran Canaria desde el cielo tras cuatro meses de lluvias
El pasado marzo ha sido el más húmedo de la historia por el paso de la borrasca Therese, que junto a Claudia, Emilia, Francis, Ingrid y Regina han dejado 36 presas rebosantes de agua y una recarga de los recursos subterráneos
Sábado complicado en Canarias: viento intenso y mar alterada desde primera hora
Canarias afronta una jornada con fuertes vientos del norte y noroeste, superando los 90 km/h en cumbres, además de cielos nubosos y probables precipitaciones débiles en algunas islas.
Vecinos del barranco de Arguineguín exigen soluciones al Cabildo y Red Eléctrica tras la borrasca Therese
Los vecinos y vecinas del barranco de Arguineguín trasladaron este jueves al Cabildo de Gran Canaria y a Red Eléctrica sus reclamaciones por la situación en la que permanecen varios núcleos de la zona tras el paso de la borrasca Therese. En la reunión, celebrada con participación institucional y de responsables de la promotora, los residentes expusieron los principales problemas que siguen afectando al entorno y reclamaron medidas concretas. Por su parte, la empresa sostiene que la obra del Salto de Chira no tiene relación directa con las incidencias del temporal.
Canarias en aviso por viento: rachas de más de 90 km/h este sábado
El viento comienza a intensificarse este sábado en Canarias, en una jornada marcada por intervalos nubosos, lluvias débiles en algunos puntos y un notable empeoramiento del estado de la mar.
Johanna Betancor Galindo
Prealerta por fenómenos costeros
Canarias pasa a situación de prealerta por fenómenos costeros, según ha informado la Dirección General de Emergencias del Gobierno autonómico en base a la previsión de la Aemet.
El aviso afecta a todo el archipiélago y está motivado por la presencia de mar de fondo del norte y noroeste, con olas de entre 3 y 4 metros que irán disminuyendo progresivamente a lo largo del día.
El periodo del oleaje se sitúa entre los 10 y 12 segundos, en una jornada marcada por la inestabilidad marítima, aunque con coeficiente de marea bajo.
Desde Emergencias se recomienda extremar la precaución en la costa ante posibles incidentes asociados al estado de la mar.
Johanna Betancor Galindo
La borrasca deja viento muy fuerte y mala mar este viernes en Canarias
La borrasca situada al suroeste de la Península vuelve a dejar su huella este viernes en Canarias, con una jornada marcada por el viento intenso, el oleaje y los cielos nubosos.
Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se esperan rachas muy fuertes especialmente en las islas occidentales, con avisos activos por viento en La Palma, La Gomera y El Hierro, y por fenómenos costeros en Tenerife.
Además, el archipiélago registrará intervalos nubosos con precipitaciones en general débiles, en un contexto de inestabilidad que se mantendrá a lo largo del día.El viento soplará del noroeste con intensidad moderada, pero con intervalos de fuerte y rachas muy intensas en zonas expuestas, mientras que el estado de la mar continuará alterado. Las temperaturas, por su parte, experimentarán un ligero ascenso.
Aránzazu Fernández
Viento, mala mar y descenso de temperaturas marcan el tiempo del fin de semana en Canarias: las zonas afectadas
La Aemet pronostica vientos intensos de componente norte y lluvias débiles para el fin de semana, con avisos amarillos por fenómenos costeros y prealerta por viento en todo el territorio
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