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🔴DIRECTO | La borrasca deja viento muy fuerte, mala mar y lluvias en Canarias: avisos de la Aemet y última hora

Las islas sufren los efectos de una borrasca que dejará olas importantes, rachas muy fuertes en medianías y precipitaciones en gran parte del Archipiélago

Previsión del tiempo en Canarias (del 06 al 12 de abril)

Previsión del tiempo en Canarias (del 06 al 12 de abril)

La Provincia

Johanna Betancor Galindo

Aránzazu Fernández

Diego R. Moreno

Aarón Cabrera Artiles

Héctor Rosales

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias encara este viernes bajo la influencia de una borrasca situada al suroeste, que vuelve a dejar una jornada marcada por el viento intenso, la mala mar y las lluvias en el archipiélago.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos activos por viento en las islas occidentales y por fenómenos costeros en un episodio de inestabilidad que también deja precipitaciones débiles en distintos puntos de las Islas.

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El viento del noroeste sopla con fuerza, con rachas muy intensas en zonas expuestas, mientras el estado de la mar continúa alterado. Sigue aquí la última hora de la evolución meteorológica y su impacto en Canarias.

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