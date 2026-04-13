Aumento de temperaturas y fuertes vientos este lunes en Canarias
La Aemet espera rachas muy fuertes de viento en las cumbres de varias islas del archipiélago y marejada y olas de hasta 4 metros en mar abierto
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este lunes, 12 de abril, un ascenso ligero de las temperaturas en el interior de las islas.
Sin embargo, lo más destacable será el viento, que se espera que sea muy fuerte en muchas zonas, especialmente en las vertientes y cumbres de varias islas.
Temperaturas más altas en el interior
Este lunes, las temperaturas máximas en las islas sufrirán un leve ascenso, principalmente en las zonas interiores de las islas. Aunque no se esperan cambios significativos en las costas, las áreas más altas experimentarán temperaturas ligeramente más cálidas, lo que podría traer consigo un ambiente algo más agradable para los excursionistas o aquellos que se encuentren en las zonas montañosas.
Por ejemplo, en Lanzarote, se prevé que las temperaturas máximas oscilen entre los 16°C y 21°C en Arrecife. En Fuerteventura, la temperatura en Puerto del Rosario podría alcanzar hasta 21°C, con mínimas de 16°C. De manera similar, en Gran Canaria, se espera que las temperaturas en Las Palmas lleguen hasta los 20°C, con mínimas de 17°C.
Condiciones meteorológicas: viento muy fuerte
El viento será uno de los protagonistas de la jornada. La Aemet alerta de rachas muy fuertes de viento en diversas zonas del archipiélago, particularmente en las cumbres y vertientes del noreste. Este viento soplará del noreste, con intensidades que alcanzarán los norte 5 o 6 en el mar, y 6 o 7 en el noroeste y sur de la isla.
Además, la fuerte marejada y las ondas de hasta 3 o 4 metros en mar abierto podrían generar condiciones difíciles en las aguas cercanas.
Predicción por islas
Lanzarote
El tiempo en Lanzarote se caracterizará por cielos nublados al amanecer, que darán paso a un día mayormente poco nuboso. No se esperan grandes cambios en las temperaturas, aunque las máximas podrían ascender ligeramente en el interior de la isla. El viento será intenso, especialmente en el interior, donde se esperan rachas muy fuertes.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Arrecife 16 21
Fuerteventura
En Fuerteventura, se prevé un día con cielos nublados por la mañana, que se despejarán parcialmente a medida que avance el día. Las temperaturas mínimas se mantendrán en 16°C, con un ascenso moderado de las máximas, que podrían llegar a 21°C en algunas zonas del interior. Al igual que en Lanzarote, el viento será fuerte en las zonas del litoral este y oeste, y se podrían registrar rachas muy fuertes en la península de Jandía.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Puerto del Rosario 16 21
Gran Canaria
Para Gran Canaria, se espera que el norte de la isla tenga cielos nublados con baja probabilidad de lluvias débiles durante la mañana, especialmente en las medianías. En el resto de la isla, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso o despejado. Las temperaturas mínimas se mantendrán constantes, mientras que las máximas aumentarán ligeramente en las medianías, con un ascenso moderado en la vertiente suroeste. El viento será moderado, con rachas fuertes en las cumbres y vertientes sureste y oeste, donde no se descartan ráfagas muy fuertes.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Las Palmas de Gran Canaria 17 20
Tenerife
En Tenerife, las temperaturas mínimas se mantendrán sin grandes cambios, con máximas que ascenderán ligeramente en las medianías y zonas altas, mientras que en las costas no se espera variación. En el norte de la isla, se anticipan cielos nublados de madrugada, con algunas lluvias débiles y ocasionales en las medianías. El viento será moderado, pero se prevé que sea fuerte en el extremo noroeste, en la vertiente sureste, y durante la madrugada en las zonas altas y la Cordillera Dorsal.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de Tenerife 17 22
La Gomera
La Gomera experimentará cielos nublados al principio del día, con lluvias débiles en el norte, especialmente en las medianías. Por la tarde, el tiempo se despejará, y las temperaturas ascenderán ligeramente, sobre todo en el sur de la isla. El viento será moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en las cumbres y vertientes oeste y sureste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
San Sebastián de La Gomera 17 21
La Palma
En La Palma, se prevé que el norte y este de la isla tengan cielos nublados durante las primeras horas del día, con algunas lluvias débiles en las medianías del nordeste. El resto de la isla tendrá cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas mínimas no variarán mucho, pero se espera un ligero ascenso de las máximas, especialmente en las medianías y zonas altas. El viento será moderado, con rachas fuertes en las cumbres y vertientes noroeste y sureste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de La Palma 15 20
El Hierro
Finalmente, El Hierro experimentará intervalos nubosos en el norte, con cielos mayormente nublados al amanecer y al final del día, cuando se podrían registrar algunas lluvias débiles. En el resto de la isla, se espera que los cielos estén poco nubosos o despejados. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, con máximas en ligero ascenso en las medianías y zonas altas.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Valverde 11 15
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