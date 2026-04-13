Binter lanza un Bintazo para volar a destinos nacionales e internacionales a partir de septiembre desde 21 euros
Los billetes pueden adquirirse hasta el 27 de abril para viajar entre el 15 de septiembre y el 31 de marzo de 2027
La oferta permite volar a todos los destinos nacionales de la aerolínea y, en el ámbito internacional, a Madeira, Ponta Delgada y Sal
Binter lanza un nuevo Bintazo que permitirá volar fuera de Canarias a precios reducidos con el servicio diferencial de la aerolínea que incluye, para todas las tarifas, ventajas como equipaje de mano, entretenimiento a bordo o aperitivo gourmet de cortesía. La promoción, aplicable a sus 20 destinos nacionales y a tres internacionales, estará disponible hasta el 27 de abril para viajar entre el 15 de septiembre y el 31 de marzo de 2027.
En el ámbito nacional, se ofertan viajes desde 21 euros el trayecto. En esta ocasión, se pueden adquirir billetes desde 21 euros, cuando el pasajero es residente y compra ida y vuelta, para vuelos a Sevilla o Valencia. En el caso de Córdoba, Almería o Vitoria-Gasteiz, los residentes pueden conseguir billetes desde 23 euros por trayecto; 24 para Jerez de la Frontera o 25 para Madrid.
Otros destinos españoles que también se incluyen en esta promoción son Vigo, A Coruña, Asturias, Santander, Pamplona, San Sebastián, Zaragoza, Mallorca, Menorca, Valladolid, Murcia, Badajoz y Granada.
La promoción también incluye tres destinos internacionales en Portugal y Cabo Verde para adquirir vuelos desde 59 euros el trayecto, con Madeira, y desde 105 euros el trayecto, con Ponta Delgada, en Azores, y 115 la isla de Sal, en Cabo Verde.
Ventajas en #ModoCanario para todas las tarifas
Los pasajeros de estos vuelos de Binter disfrutarán de las ventajas diferenciales del #ModoCanario que ofrece la aerolínea: el confort de sus aviones Embraer E195-E2, -el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase, con una configuración que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio-, y de sus ATR 72, en el caso de los vuelos con Madeira, a lo que se suma un servicio a bordo de alta gama, con amplias prestaciones para todos los pasajeros, como un aperitivo gourmet de cortesía y equipaje de mano siempre a bordo, entre otras.
Además, en el caso de las rutas nacionales, la compañía aérea facilita sin coste los vuelos en conexión dentro de Canarias, haciendo posible disfrutar de estas ofertas desde todas las islas del archipiélago por el mismo precio.
Las personas que deseen aprovechar el Bintazo pueden adquirir los billetes a través de los distintos canales de venta de la compañía: bintercanarias.com, la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00, las agencias de viajes y las oficinas de los aeropuertos, donde podrán consultar las condiciones y precios.
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