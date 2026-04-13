Canarias encara la tarde con viento intenso y mar alterada: lluvias débiles en varias islas
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica lluvias débiles a moderadas y viento fuerte con rachas muy intensas en las islas Canarias, especialmente en el norte y zonas altas
La jornada continúa marcada por la inestabilidad en el archipiélago, con viento del noroeste de intensidad moderada a fuerte y rachas que pueden ser muy intensas en zonas altas y medianías.
Además, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé intervalos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas, especialmente en el norte de las islas de mayor relieve y en Lanzarote y Fuerteventura, en un episodio que mantiene el estado del mar con fuerte marejada y mar de fondo.
Previsión por islas :
GRAN CANARIA
En el norte, cielos nubosos con apertura de claros al mediodía y baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en medianías a primeras y últimas horas. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas con pocos cambios en zonas bajas orientadas al norte y este y en ligero ascenso en el resto, más acusado en las mínimas de zonas altas. Alisio con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en el suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Las Palmas de Gran Canaria 17/21
LANZAROTE
Poco nuboso o despejado con predominio de los cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios o máximas en ligero ascenso. Alisio con intervalos de fuerte, sin descartar rachas ocasionales muy fuertes en la mitad sur.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Arrecife 17/20
FUERTEVENTURA
Poco nuboso o despejado con intervalos a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios o máximas en ligero ascenso. Alisio con intervalos localmente fuertes.
- Puerto del Rosario 16/21
TENERIFE
Poco nuboso con intervalos en el norte. Temperaturas en ligero ascenso en medianías y cumbres y con pocos cambios en costas. Alisio con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el oeste; en cumbres centrales, viento flojo del noreste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Santa Cruz de Tenerife 17/22
LA GOMERA
Poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte. Temperaturas con pocos cambios salvo ascenso de las máximas en medianías y cumbres orientadas al sur. Alisio con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste a primeras horas, predominando las brisas en el suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- San Sebastián de La Gomera 17/22
LA PALMA
Poco nuboso con intervalos en el norte y este. Temperaturas en ligero ascenso en medianías y cumbres, más acusado en las mínimas de zonas altas. Pocos cambios en el resto de zonas. Alisio con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes noroeste y sureste a primeras y últimas horas, predominando las brisas en el oeste; en cumbres, viento de componente este flojo en general.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Santa Cruz de La Palma 17/20
EL HIERRO
Poco nuboso con intervalos en el norte. Temperaturas con pocos cambios o máximas en ligero ascenso en zonas orientadas al sur y este. Alisio con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste a primeras y últimas horas, predominando las brisas en el oeste; en cumbres, viento de componente este flojo en general.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Valverde 11/15
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