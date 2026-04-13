Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tres accidentes en la GC-1Gasolina barataBorrasca en CanariasRescate de una niña de 12 añosUD Las PalmasCB Gran CanariaProlongación de la jornada laboral
instagramlinkedin

Canarias encara la tarde con viento intenso y mar alterada: lluvias débiles en varias islas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica lluvias débiles a moderadas y viento fuerte con rachas muy intensas en las islas Canarias, especialmente en el norte y zonas altas

Previsión del tiempo hoy

Previsión del tiempo hoy

La Provincia

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

La jornada continúa marcada por la inestabilidad en el archipiélago, con viento del noroeste de intensidad moderada a fuerte y rachas que pueden ser muy intensas en zonas altas y medianías.

Además, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé intervalos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas, especialmente en el norte de las islas de mayor relieve y en Lanzarote y Fuerteventura, en un episodio que mantiene el estado del mar con fuerte marejada y mar de fondo.

Las Palmas de Gran Canaria amanece con lluvia

Las Palmas de Gran Canaria amanece con lluvia / José Carlos Guerra

Previsión por islas :

GRAN CANARIA

En el norte, cielos nubosos con apertura de claros al mediodía y baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en medianías a primeras y últimas horas. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas con pocos cambios en zonas bajas orientadas al norte y este y en ligero ascenso en el resto, más acusado en las mínimas de zonas altas. Alisio con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en el suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Las Palmas de Gran Canaria 17/21

LANZAROTE

Poco nuboso o despejado con predominio de los cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios o máximas en ligero ascenso. Alisio con intervalos de fuerte, sin descartar rachas ocasionales muy fuertes en la mitad sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Arrecife 17/20

FUERTEVENTURA

Poco nuboso o despejado con intervalos a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios o máximas en ligero ascenso. Alisio con intervalos localmente fuertes.

  • Puerto del Rosario 16/21

TENERIFE

Poco nuboso con intervalos en el norte. Temperaturas en ligero ascenso en medianías y cumbres y con pocos cambios en costas. Alisio con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el oeste; en cumbres centrales, viento flojo del noreste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Santa Cruz de Tenerife 17/22

LA GOMERA

Poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte. Temperaturas con pocos cambios salvo ascenso de las máximas en medianías y cumbres orientadas al sur. Alisio con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste a primeras horas, predominando las brisas en el suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • San Sebastián de La Gomera 17/22

LA PALMA

Poco nuboso con intervalos en el norte y este. Temperaturas en ligero ascenso en medianías y cumbres, más acusado en las mínimas de zonas altas. Pocos cambios en el resto de zonas. Alisio con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes noroeste y sureste a primeras y últimas horas, predominando las brisas en el oeste; en cumbres, viento de componente este flojo en general.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Santa Cruz de La Palma 17/20

EL HIERRO

Poco nuboso con intervalos en el norte. Temperaturas con pocos cambios o máximas en ligero ascenso en zonas orientadas al sur y este. Alisio con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste a primeras y últimas horas, predominando las brisas en el oeste; en cumbres, viento de componente este flojo en general.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Noticias relacionadas

  • Valverde 11/15

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Premio Nobel de Física de 2016 se maravilla con las aplicaciones prácticas de su teoría: 'El control de la materia nos permite fabricar objetos microscópicos
  2. El Puerto de Las Palmas se prepara para la llegada de otras nuevas cuatro grúas para las terminales de contenedores
  3. Un conductor de Guaguas Municipales afronta siete años de prisión por embestir a un motorista en Escaleritas
  4. Las Canteras: un paraíso de biodiversidad que sufre la presencia de carabelas portuguesas y palomas
  5. Cinco restaurantes con mirador en Gran Canaria están entre el abandono y la espera
  6. Los 600 cabreados de la UD Las Palmas en La Rosaleda: 'La actitud fue patética
  7. Nuevos reveses frenan el despliegue de la Policía Canaria por las islas
  8. La pastelería de Siete Palmas donde se puede comer una pintadera de gofio y albaricoque

La confluencia de las izquierdas canarias avanza con «reticencias»

La confluencia de las izquierdas canarias avanza con «reticencias»

Los fisioterapeutas de Canarias denuncian salarios "desiguales" en función de su centro de salud

Los fisioterapeutas de Canarias denuncian salarios "desiguales" en función de su centro de salud

Canarias encara la tarde con viento intenso y mar alterada: lluvias débiles en varias islas

Canarias encara la tarde con viento intenso y mar alterada: lluvias débiles en varias islas

Canarias exige al Estado un plan de choque para las Islas ante el posible desabastecimiento de queroseno

Canarias exige al Estado un plan de choque para las Islas ante el posible desabastecimiento de queroseno

Segundo traspiés en la llegada de pasajeros a Canarias desde la pandemia

Segundo traspiés en la llegada de pasajeros a Canarias desde la pandemia

Canarias conquista el Salón Gourmet con la excelencia de sus productos

Canarias conquista el Salón Gourmet con la excelencia de sus productos

Un cupón deja 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros en Canarias

Un cupón deja 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros en Canarias

La Guardia Civil lo explica: este es el error que comenten muchos conductores canarios al encontrarse con una retención

La Guardia Civil lo explica: este es el error que comenten muchos conductores canarios al encontrarse con una retención
Tracking Pixel Contents