Canarias exige al Estado un plan de choque para las Islas ante el posible desabastecimiento de queroseno

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, expresó este lunes la "máxima preocupación" del Ejecutivo regional por la escalada bélica en Oriente Medio. Ante la volatilidad de los mercados y las advertencias de operadores turísticos y aéreos sobre un posible desabastecimiento de combustible que puede afectar de lleno a las Islas, totalmente dependientes de la movilidad aérea y marítima, el Gobierno de Canarias ha activado de manera inmediata una batería de escritos dirigidos al Gobierno del Estado para exigir la creación de "un plan de acción o de choque" específico que contemple las singularidades del Archipiélago, si se adoptan medidas para paliar el desabastecimiento de queroseno.

Olvido de Pedro Sánchez

En este contexto, Cabello recordó que cuando, el pasado 20 de marzo, el presidente Pedro Sánchez anunció medidas contra los efectos de la guerra de Irán "se olvidaron de Canarias". Por ello, las cartas remitidas este lunes por el presidente Fernando Clavijo a su homólogo estatal y a los ministerios de Transportes, Turismo, Economía e Industria buscan evitar que se repita esta situación de "olvido institucional".

Dependencia en la movilidad

El portavoz subrayó que Canarias, como región ultraperiférica (RUP), tiene una dependencia del 92% en barcos y aviones para su movilidad. "Si hay un problema de combustible, el principal daño se ocasionará aquí", advirtió Cabello, recordando que las islas no disponen de trenes ni conexiones terrestres para suplir una falta de abastecimiento aéreo.

En una de las cartas del presidente Fernando Clavijo, en este caso al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, recuerda el jefe del Eejcutivo canario que el desabastecimiento de combustible "puede poner en jaque la conectividad aérea y marítima" del Archipiélago, "donde ya sufrimos de manera más acuciada las consecuencias de conflictos internacionales debido a las circunstancias geográficas de nuestro territorio, fragmentado, alejado del continente y con una mayor dependencia económica y de insumos que el resto del territorio español".

Incertidumbre en el turismo

Además, indica Clavijo en la misiva que "se está generando también una gran incertidumbre en las patronales del turismo, que temen que esta posible falta de suministro pueda afectar gravemente al sector turístico de las islas, como sabe, el principal motor económico de Canarias, que representa casi un 37% del PIB regional".

Por ello, le traslada su "inquietud por este delicado asunto, que puede afectar gravemente a la estabilidad económica de Canarias" y le ruega que, "desde ese Ministerio, nos informen si se ha llevado a cabo un análisis del impacto que esta situación puede tener y las medidas que se prevén activar para evitar que se produzca un desabastecimiento de queroseno, cuya repercusión sería muy negativa para el Archipiélago".

Alarma en otros sectores

Además de la conectividad turística, Cabello indicó que Gobierno ha detectado señales de alarma en otros sectores, como en materias primas como puede ser el suministro de hipoclorito sódico (necesario para la fabricación de lejía) o las posibles dificultades logísticas en el transporte de coches y muebles.

Aseveró que también las empresas industriales en las islas ya soportan costes logísticos y financieros superiores para mantener sus existencias en comparación con el territorio continental, y que las las plantas desaladoras cuentan actualmente con combustible para 3 días, una situación delicada ante la tensión en los fletes navales.

Propuesta de almacenamiento estratégico

Respecto a las reservas, Cabello señaló que en Canarias se maneja un stock de combustible para unos 15 días. Sin embargo, el Gobierno regional reclama que la estructura de almacenes estratégicos del Estado sea prioritaria en las islas debido a su fragmentación y lejanía. "Parece razonable que si tienes una comunidad alejada, parte de ese almacenamiento extra esté aquí", afirmó, instando al Ministerio de Transportes a liderar este plan de contingencia.

Exigencia de un diálogo fluido

El portavoz insistió en la necesidad de recuperar una "línea de comunicación fluida con el Gobierno del Estado". Lamentó que propuestas previas, como la activación de una Conferencia de Presidentes solicitada junto al lehendakari Imanol Pradales, fueran ignoradas para poner en marcha las medidas anticrisis por la guerra. "Canarias está allí donde se nos convoque de manera inmediata", reiteró Cabello.

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