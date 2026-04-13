La confluencia de las izquierdas canarias avanza con «reticencias»

Los partidos canarios a la izquierda del PSOE avanzan con pies de plomo en una confluencia de cara a las próximas convocatorias electorales. Hay "reticencias cruzadas" entre las organizaciones que dialogan y por ahora no se han concretado aspectos como el marco electoral, los liderazgos o posibles listas de candidatos. Nueva Canarias (NC) sí le da prioridad a las elecciones generales y busca acelerar el proceso para alcanzar una confluencia en un escenario de adelanto electoral para finales de este año o en el primer trimestre de 2027.

Una de las fuerzas que forman parte de este diálogo a la izquierda del PSOE es Sumar, que acaba de celebrar su asamblea constituyente en la que han sido elegidos coordinadores el tándem formado por Marisol Collado y Rubén Hernández, como ya estaba previsto. El movimiento liderado hasta ahora por Yolanda Díaz ha pasado por varias "vicisitudes", entre ellas la salida de los anteriores coordinadores -Mila Hormiga y Jacinto Ortega-, y la asamblea se había retrasado en varias ocasiones. Collado es partidaria de una confluencia que aglutine al máximo número posible de organizaciones pero que sea con las singularidades de cada territorio como se ha producido en Andalucía para las elecciones autonómicas: "El camino es el de Adelante Andalucía, las alianzas hay que resolverlas en los territorios".

La coordinadora de Sumar se sincera y advierte que hay sectores que son reticentes a que NC entre en esta confluencia, pero también hay otros que ven con cierta desconfianza a Podemos o a Sumar, por lo que se han puesto las bases de un diálogo "sincero y franco" para que los problemas personales entre los más veteranos no impidan alcanzar acuerdos. Por ello en Movimiento Sumar se une la veteranía de Collado con la juventud de Hernández: "Todos tenemos historias que contar de nuestras anteriores trayectorias, lo importante es hablar con sinceridad y superar los personalismos", añade.

Intercambio de documentos

Las bases de este diálogo ya se han puesto y ahora hay un intercambio de documentos programáticos de confluencia ideológica, por un lado, y la organización de encuentros temáticos sobre los diferentes problemas que acucian a Canarias. Recientemente tuvo lugar uno relacionado con el turismo y se continuarán organizando otros para poner las bases de un programa común, pero sin concretar aún ni liderazgos ni listas electorales. En relación con la posición de Drago, Collado se muestra favorable a que se integre en las conversaciones aunque manifestó sus dudas sobre la "obediencia canaria" que pregona la formación que lidera Alberto Rodríguez. En su opinión "CC también apela a la obediencia canaria de corte nacionalista, habrá que ver en qué se concreta".

Por su parte, el secretario de Organización de NC, Ayoze Corujo, tiene claro la necesidad de una confluencia electoral de todas las izquierdas en las elecciones generales, ampliándola no solo a los partidos canarios sino también a una entente federal con partidos territoriales como ERC, BNG, Compromís, etcétera. "Apostamos por una marca canaria en un marco donde confluyan las fuerzas de izquierda que representan la plurinacionalidad del Estado y creemos que en Canarias podemos lograr al menos un escaño por la provincia de Las Palmas", destaca el dirigente nacionalista.

Sin embargo Corujo aún pone en cuarentena que esta fórmula se repita para las elecciones autonómicas y municipales debido a las particularidades de cada isla y de los municipios, por lo que todo dependerá también de cómo se pronuncien los militantes de NC. Lejos de ver reticencias porque la formación canarista se una a esta confluencia de izquierdas, Corujo cree que NC aporta un "plus" de experiencia y la "oportunidad" de contar con una marca consolidada, con experiencia de gobierno y de gestión contrastada. Los canaristas sí están convencidos de que solo desde la unión de todas las fuerzas de izquierda se puede frenar el avance en el Estado de un posible gobierno entre el PP y Vox.