Un cupón deja 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros en Canarias

La fortuna del Cupón Fin de Semana de la ONCE hizo escala en Tegueste y dejó una de esas noticias que sacuden la rutina de cualquier municipio. El sorteo celebrado el domingo 12 de abril de 2026 repartió en esta localidad tinerfeña el premio grande del Sueldazo: 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años, una combinación que eleva la cuantía total del premio hasta los 1,5 millones de euros. La venta del cupón premiado se produjo en un punto muy reconocible para los vecinos, el quiosco de la ONCE situado en la calle Prebendado Pacheco, lo que convierte la noticia en un acontecimiento con un fuerte componente local y de cercanía.

El vendedor que llevó la suerte a Tegueste fue Servando Salomón Rodríguez Pérez, agente de la ONCE en el municipio. Su nombre queda ligado desde ahora a uno de los premios más importantes repartidos recientemente en la isla, no solo por la cuantía económica, sino también por el impacto simbólico que tiene un premio de estas características en una localidad de dimensión media. Cuando un gran sorteo cae en un entorno cercano, la noticia no se vive solo como una cifra: se transforma en conversación en la calle, en los comercios y en los bares, y también en un recordatorio de que los puntos de venta de barrio siguen siendo lugares donde, de vez en cuando, la suerte cambia la vida de alguien.

Más allá del titular llamativo, el premio tiene una estructura que explica por qué el Sueldazo de la ONCE genera tanta atención. No se trata solo de un pago único, sino de una fórmula mixta que combina liquidez inmediata con estabilidad a largo plazo. Por un lado, la persona agraciada recibe 300.000 euros al contado. Por otro, suma una asignación de 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos. Esa periodicidad convierte el premio en una especie de renta prolongada en el tiempo, algo muy distinto a otros sorteos donde todo se concentra en un único abono. La propia ONCE define este producto como uno de sus grandes juegos de fin de semana y mantiene esa mecánica como principal seña de identidad del sorteo.

¿Cómo se juega a la ONCE?

¿Cómo jugar al Cupón de la ONCE? / La Provincia

El Cupón Diario es uno de los sorteos más tradicionales y populares de la ONCE. Con un precio accesible y la posibilidad de ganar importantes premios, se ha convertido en una de las opciones favoritas entre los aficionados a la lotería en España.

Cada día, el sorteo pone en juego un premio mayor de 500.000 euros para el número completo (cinco cifras) más la serie. Además, se reparten: