Educación amplía dos institutos en Gran Canaria y construye dos nuevos centros en Fuerteventura

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias actualizó el Plan Estratégico de Infraestructuras Educativas del Archipiélago, correspondiente al periodo 2024-2035, e incorporó siete nuevas actuaciones, en las que se incluye la ampliación de dos institutos en Gran Canaria o la construcción de dos nuevos centros en Fuerteventura. Tras esta adición, el plan contempla un total de 82 intervenciones con un coste total de 281,6 millones de euros.

La actualización, según un comunicado emitido por Educación, se realiza en cumplimiento del compromiso de revisión anual recogido en la presentación documento, con el objetivo de ajustar la planificación a las necesidades reales del sistema educativo y garantizar la mejora continua de los centros en todo el Archipiélago. En este sentido, se consolida como la hoja de ruta principal para la modernización y adecuación de las infraestructuras educativas en Canarias. Asimismo, se han revisado los cronogramas de cada intervención, renovando el sistema gráfico que permite visualizar de forma más clara el estado de cada actuación, diferenciando aquellas que avanzan de las que ya se encuentran finalizadas.

En este contexto, el documento introduce ajustes relevantes que responden tanto a decisiones de planificación como a la evolución de las necesidades de escolarización en distintas zonas. Por un lado, se han incorporado nuevas actuaciones vinculadas a la disponibilidad de suelo y al incremento de la demanda educativa, lo que permite reforzar la capacidad del sistema en aquellos municipios donde se ha detectado una mayor presión de escolarización.

Ampliaciones

En concreto, se incluyen la ampliación del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Ruiz de Padrón, en San Sebastián de La Gomera, la creación de un nuevo Instituto de Educación Secundaria (IES) en La Oliva y un nuevo Centro de Educación Obligatoria (CEO) en Puerto del Rosario, así como la ampliación de los IES de Puerto del Rosario y La Oliva y del CEIP de Puerto del Rosario, todos ellos en la isla de Fuerteventura, además del CEIP Yaiza en Lanzarote. A estas actuaciones se suman también, en Gran Canaria, la ampliación del CEO El Cardón y la ampliación del IES Guía, reforzando la respuesta a las necesidades educativas de la isla.

Por otro lado, y de forma paralela, se han retirado determinadas actuaciones que finalmente no se ejecutarán o que han quedado fuera del ámbito de la Consejería, como el nuevo Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) El Rincón, de Las Palmas de Gran Canaria, el reacondicionamiento del antiguo CEIP Villaverde de Fuerteventura o el nuevo IES en Playa Blanca, en este último caso debido a la falta de cesión de suelo por parte del ayuntamiento.

También se han actualizado las actuaciones del Plan de Choque del sur de Tenerife, que incorpora tres nuevas intervenciones: la ampliación del IES Mencey Acaymo, la segunda ampliación del CEO Guajara —mediante la anexión de una escuela infantil— y la ampliación del IES Manuel Martín González.

Ajustar actuaciones

En este marco, el director general de Infraestructuras y Equipamientos, Iván G. Carro, subraya que “este plan es una herramienta de planificación abierta que se revisa cada año para adaptarla a la realidad del sistema educativo y a las necesidades de cada isla”, al tiempo que destaca que “la actualización de 2026 permite ajustar actuaciones, incorporar nuevos proyectos allí donde son necesarios y mejorar el seguimiento de cada intervención con mayor precisión”.

Carro añade que “el objetivo es garantizar que cada inversión tenga un impacto directo en la mejora de los centros educativos y en las condiciones en las que estudia el alumnado”, insistiendo en que “la planificación y la colaboración con otras administraciones resultan claves para avanzar en la ejecución de las infraestructuras y para responder de forma eficaz a las necesidades presentes y futuras del sistema educativo en Canarias”.

Planificación

De esta manera, según Educación, el plan no solo se adapta a las circunstancias actuales, sino que mejora su capacidad de respuesta ante los cambios demográficos y educativos, asegurando que las inversiones se dirijan a los municipios y centros donde resultan más necesarias. Además, la actualización de los estados de ejecución permite un seguimiento más preciso de cada proyecto, facilitando una visión global del estado de las infraestructuras educativas en Canarias y permitiendo una mejor coordinación entre los distintos niveles administrativos implicados en su ejecución.

La actualización de 2026 refuerza el carácter dinámico del Plan Estratégico de Infraestructuras Educativas, que se concibe como un instrumento flexible, capaz de adaptarse a las decisiones estratégicas de la Consejería y a la colaboración con otras administraciones, especialmente en lo relativo a la cesión de suelo y al desarrollo de nuevos equipamientos educativos. En este sentido, la revisión anual permite ajustar prioridades, redistribuir recursos y avanzar en aquellas actuaciones que cuentan con mayor grado de madurez administrativa.