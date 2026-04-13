Los fisioterapeutas de Canarias denuncian salarios "desiguales" en función de su centro de salud

La llegada de los fisioterapeutas a la Atención Primaria –centros de salud– se ha traducido en una menor lista de espera y también en un ahorro del gasto sanitario, pues se deriva menos a Atención Hospitalaria y se detectan antes muchas patologías. Pese a los buenos resultados, estos trabajadores, repartidos desde hace años por todo el Archipiélago, han decidido unir fuerzas para denunciar lo que consideran una situación «irregular» en la retribución que reciben. Según argumentan en un escrito, todos desempeñan el mismo trabajo, que está protocolizado, pero no cobran lo mismo, pues su nómina depende de la población que haya en su Zona Básica de Salud.

Cada profesional atiende a unos nueve pacientes por día. Pese a tener un volumen muy similar de trabajo, sostienen que su salario varía en función de cuántas personas hay en la zona. Es decir, la cuantía que perciben es menor en enclaves con menos población y también disminuye si el número de pacientes cae. «En 2022, un grupo de fisioterapeutas arrancamos en el proyecto Consultas de Fisioterapia +AP y, dos años más tarde, se nos empezó a aplicar una norma retributiva obsoleta que conlleva una pérdida de dinero que en algunos casos llega hasta los 3.000 euros anuales», explican en la queja. La Consejería de Sanidad, por el momento, no se ha pronunciado.

En septiembre de 2025, el sindicato Satse –que representa a enfermeros y fisioterapeutas– ya alertaba de que este programa había supuesto una «merma en los derechos laborales y salariales» para ellos. Ahora, en el comunicado, los trabajadores van más allá y detallan que esta situación ha traído «mucho malestar y desilusión» en el colectivo.

Situaciones distintas

A su vez, señalan que esta desgana que experimentan los profesionales está ralentizado aún más la implantación de esta figura en los centros de salud de Gran Canaria. Si bien en Tenerife ya hay al menos un fisioterapeuta por Zona Básica de Salud, en la isla vecina no se ha conseguido siquiera llegar a esas cifras.

En el escrito, critican que «la situación es tan irregular que, siendo todos Fisioterapeutas de Área, hay multitud de cuantías en las nóminas entre unos y otros, hasta el punto que dentro del mismo año, se le puede modificar el salario al mismo fisioterapeuta en varias ocasiones si el número de población de referencia cambia en dos usuarios».

Asimismo, subrayan que hay compañeros con más de 25 años de antigüedad que cobran cada vez menos. «Dos profesionales de la misma categoría, desarrollando las mismas funciones en la administración pública, no pueden tener retribuciones diferentes y menos aún cuando se produce un incremento de la carga asistencial y administrativa para el profesional», advierten al respecto.

Las gerencias "lo entienden"

Aunque aseguran que las gerencias de Atención Primaria «entienden y apoyan» su reclamación, esta está fuera de sus competencias administrativas. Por este motivo, en diciembre del año pasado solicitaron una reunión con la consejera de Sanidad, Esther Monzón, que aún no ha respondido a su petición.

Su intención es organizar un encuentro con los responsables del área para llegar juntos a un acuerdo que revierta esta desigualdad. «Hasta que no se celebre la mesa sectorial, deberían mantener las retribuciones que estuvieron vigentes durante los primeros años del proyecto, al menos, hasta que se encuentre la solución más justa para este colectivo», concluyen en la nota.

Noticias relacionadas

La ratio ideal

Como colectivo sanitario, otra de sus grandes reivindicaciones es la bajada de ratio. Lo ideal, defienden, es que haya un profesional por cada 10.000 o 12.000 habitantes. Hay zonas de las Islas, como Añaza, que sí cumplen con estas cifras, pero hay otras, como Adeje, en las que hay un solo trabajador para 50.000 personas. «Somos conscientes de que la Administración ha hecho esfuerzos importantes en los últimos años, pero todas estas cuestiones hacen que la calidad asistencial vaya en detrimento», afirman.