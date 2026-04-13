La Guardia Civil lo explica: este es el error que comenten muchos conductores canarios al encontrarse con una retención

Los conductores, en muchas ocasiones, se enfrentan a retenciones a la entrada o salida del trabajo. Muchos son los vehículos que se desplazan a la misma hora y si no se conduce extremando la precaución se pueden generar situaciones de riesgo.

La Guardia Civil compartió un video en sus redes sociales explicando cómo deben actuar los conductores cuando se encuentran con un atasco.

¿Cómo deben actuar los conductores antes una retención?

Uno de los primeros consejos que lanzan las autoridades es pisar el freno de manera progresiva al acercarse a la retención. De esta manera, alertará a los conductores que circulen detrás de que el tráfico se está ralentizando por un atasco.

Aunque parezca un simple gesto, puede ser decisivo para evitar golpes por detrás y avisar al resto de conductores de que hay que reducir considerablemente la velocidad debido a la situación de la calzada.

Además, cuando la retención comience a descongestionarse no se deben pegar acelerones bruscos al reanudar la marcha, ya que es posible que más adelante haya un nuevo atasco. El conductor debe acelerar progresivamente y así también ahorrará combustible.

La distancia de seguridad es fundamental

Otro aspecto imprescindible durante una retención es guardar siempre la distancia mínima de seguridad con el vehículo delantero. Esta separación permite disfrutar de mas tiempo de acción si el coche frena en seco.

La Guardia Civil también insiste en permanecer siempre en el mismo carril. Cambiar constantemente de carril aumenta el riesgo de sufrir una colisión y además, las colas suelen ser igual de eternas. Los conductores que comienzan a cambiar continuamente de carril están poniendo en riesgo tanto su vida como al del resto de conductores, ya que puede que algún usuario no este manteniendo la atención plena en la carretera para anticiparse a un imprevisto.

¿Se puede utilizar el móvil en un atasco?

Manipular el móvil está prohibido cuando el vehículo se encuentra en circulación, incluso cuando el coche está detenido en un semáforo o atasco. "En una retención en la que están los vehículos detenidos, únicamente está permitido usar el teléfono móvil con un dispositivo de manos libres y sin usar auriculares", aseguran.

El artículo 18 del Reglamento General de Circulación recoge que "se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares".