Segundo traspiés en la llegada de pasajeros a Canarias desde la pandemia

Los aeropuertos isleños llevan desde el verano de 2022 inmersos en una lluvia de pasajeros que cada vez se hacía mayor. Mes a mes la cantidad de viajeros que utilizaba alguna de las instalaciones de Aena en el Archipiélago era más elevada que la del año anterior. Pero el escenario puede estar cambiando. Los datos que recopilan la llegada de pasajeros a los aeródromos isleños dieron en el mes de marzo su segundo traspiés desde la reactivación de la actividad turística tras la pandemia. En el tercer mes de 2026 , los aeropuertos de Canarias registraron un total de 5.018.261 pasajeros, casi un 1% menos que en el mismo mes de 2025.

Es cierto que este no ha sido el primer mes en el que los resultados en la llegada de pasajeros al Archipiélago resulta negativa. Pero sí que se trata de una rara avis en los últimos años. Desde septiembre de 2022 las cifras siempre habían sido positivas, rebasando los números mes tras mes, hasta noviembre del año pasado, donde sí que se anotó una caída, aunque más leve que la registrada en marzo, del 0,4%

No hay que olvidar que el tercer mes del año fue un periodo convulso en lo que a la estabilidad geopolítica se refiere con el estallido de la guerra en Oriente Próximo y las tensiones energéticas que han derivado. Lo que puede haber animado a algunos turistas más previsores a quedarse en casa. Pero también hay que destacar que en los últimos tiempos sí se había detectado una ralentización en el incremento de las cifras de pasajeros en los aeropuertos canarios, lo que hacía prever que la cantidad de viajeros podría experimentar un suave aterrizaje a lo largo de este año.

Tasas

Sin embargo, hasta ahora los números que Aena aportaba mensualmente en lo que a la llegada de pasajeros se refiere se habían mantenido en terreno positivo. Unos excelentes resultados que alimentaban las críticas que desde Canarias se han realizado para que el operador aeroportuario tuviera un trato diferencial con el Archipiélago respecto al incremento de las tasas que aplicó a principios de este año. Críticas que no tuvieron éxito.

Aunque una de las reivindicaciones que sí recibió respuesta en este ejercicio es la inversión que Aena ha confirmado para los aeródromos canarios en el nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) -alrededor de mil millones de euros-, para adaptar las instalaciones a la nueva realidad. Una demanda que se sostenía en la necesidad de renovar terminales que habían quedado obsoletas y que casi habían alcanzado el límite de su capacidad y se encontraban saturadas.

Respecto a los datos recogidos en marzo en los aeropuertos del Archipiélago, de la cifra total de viajeros, 4.992.204 llegaron en vuelos comerciales. De ellos, 1.716.812 viajaron en vuelos nacionales, un 3% menos respecto a marzo del año pasado, y 3.275.392 lo hicieron en vuelos internacionales, un 0,4% más.

Además, se gestionaron 43.647 movimientos de aeronaves, un 2,6% menos que en el mismo mes del año pasado, y se transportaron 2.651 toneladas de mercancía, un 4,1% menos que en marzo del año pasado.

Sin embargo, las cifras para el acumulado del año siguen siendo positivas. En el primer trimestre, los aeropuertos canarios registraron 14.157.283 pasajeros, un 0,1% más que en el mismo periodo de 2025. Entre enero y marzo se gestionaron 122.856 movimientos de aeronaves (-1%) y se transportaron 7.918 toneladas de mercancía (+0,2%).

Nacional

Una situación que se contrapone a la registrada en el conjunto de la red de aeropuertos de Aena que tanto en los datos de marzo como en los del primer trimestre del año han arrojado resultados positivos.

Los aeropuertos de la red de Aena en España han cerrado marzo con 24.759.698 pasajeros, un 3,9% más que en el mismo mes de 2025, lo que implica, no obstante, un crecimiento inferior al del 4,2% que se registró entre marzo de 2025 y marzo de 2024. Además, en el mes de marzo se gestionaron 216.024 movimientos de aeronaves, un 6,8% más que en marzo de 2025, y se transportaron 114.194 toneladas de mercancía, un 0,1% más que en marzo del año pasado.

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el mes de marzo de 2026 con 29.999.078 pasajeros, un 4,3% más que en el mismo mes de 2025; gestionaron 264.381 movimientos de aeronaves, un 6% más que en 2025; y transportaron 127.610 toneladas de mercancía, un 0,5% más que en el mismo mes del año pasado.

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En términos acumulados, hasta marzo de 2026 han pasado por los aeropuertos del Grupo Aena 81.263.915 pasajeros (un 3,8% más que en 2025); se registraron 704.326 movimientos de aeronaves (+1,3%); y se transportaron 363.415 toneladas de mercancía, un 4,8% más que en el mismo periodo de 2025. El tráfico del primer trimestre se ha visto beneficiado tanto por la transferencia de pasajeros procedentes del modo ferroviario (tras el accidente ferroviario del pasado 18 de enero) como por el calendario de la Semana Santa, que este año se ha celebrado entre marzo y abril y el anterior se disfrutó íntegramente en el mes de abril.