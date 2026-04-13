Temor a que el pacto europeo convierta a las Islas en «cárcel»
El Ejecutivo le exige al Gobierno central garantías de que la situación en el Archipiélago no degenerará en una nueva Lesbos
La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, reclamó al Ejecutivo central que aclare cómo afectará al Archipiélago la aplicación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, advirtiendo que no se tolerará que Canarias se convierta en una «cárcel» para personas migrantes.
Delgado subrayó que España debe garantizar que las Islas no sean una puerta de entrada sin salida al territorio europeo. En el Foro Canario de la Inmigración insistió en la necesidad de conocer el impacto real del pacto y defendió que los intereses de Canarias deben estar protegidos en su aplicación.
Por su parte, el representante de CEAR en Canarias alertó de la falta de información sobre el nuevo sistema de acogida y advirtió del riesgo de que el Archipiélago se convierta en un espacio de retención migratoria, especialmente para quienes no obtengan asilo.
Durante el encuentro también se abordó el futuro decreto de regularización extraordinaria y la creación de una red de apoyo para facilitar los trámites a personas migrantes, así como la celebración del Día Canario de las Migraciones, que este año tendrá lugar en Lanzarote.
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