La Aemet advierte de viento fuerte y lluvias en Canarias: estas son las islas más afectadas en las próximas horas
El archipiélago mantiene la inestabilidad con alisios fuertes, lluvias en zonas del norte y un estado del mar adverso.
La jornada en Canarias continúa marcada por la inestabilidad, con protagonismo del viento del noroeste que sopla con intensidad moderada a fuerte y deja rachas muy intensas en zonas altas y medianías.
Según la Agencia Estatal de Meteorología, se esperan intervalos nubosos acompañados de precipitaciones débiles a moderadas, especialmente en el norte de las islas de mayor relieve, así como en Lanzarote y Fuerteventura.
El estado del mar sigue siendo adverso, con fuerte marejada y mar de fondo, lo que obliga a extremar la precaución en la costa. En general, las temperaturas se mantienen estables o con ligeros ascensos, mientras el viento alisio gana intensidad en varias zonas del archipiélago.
GRAN CANARIA — Contraste entre norte nuboso y sur despejado
En el norte, predominan los cielos nubosos con apertura de claros al mediodía y posibilidad de lluvias débiles en medianías a primeras y últimas horas. El resto de la isla se mantendrá poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios en zonas bajas del norte y este, y en ligero ascenso en el resto, sobre todo en zonas altas.
Las Palmas de Gran Canaria: 17 / 21 °C
LANZAROTE — Nubosidad variable en el norte
Ambiente en general poco nuboso o despejado, con más nubes en el norte a primeras y últimas horas. Temperaturas sin grandes cambios o en ligero ascenso en las máximas.
Arrecife: 17 / 20 °C
FUERTEVENTURA — Intervalos nubosos al inicio y final del día
Predominio de cielos poco nubosos, con intervalos nubosos a primeras y últimas horas. Temperaturas estables o con ligero ascenso diurno.
Puerto del Rosario: 16 / 21 °C
TENERIFE — Tiempo estable con nubes en el norte
Cielos poco nubosos en general, con intervalos nubosos en el norte. Temperaturas en ligero ascenso en medianías y cumbres, con pocos cambios en costas.
Santa Cruz de Tenerife: 17 / 22 °C
LA GOMERA — Nubosidad en el norte y temperaturas suaves
Predominio de cielos nubosos en el norte y poco nuboso en el resto. Temperaturas sin cambios, salvo ascenso de máximas en zonas del sur y en altura.
San Sebastián de La Gomera: 17 / 22 °C
LA PALMA — Intervalos nubosos en norte y este
Cielos poco nubosos con mayor presencia de nubes en el norte y este. Temperaturas en ligero ascenso en medianías y cumbres.
Santa Cruz de La Palma: 17 / 20 °C
EL HIERRO — Tiempo estable con nubes en el norte
Intervalos nubosos en el norte y ambiente más despejado en el resto. Temperaturas sin cambios o con ligero ascenso en zonas orientadas al sur y este.
Valverde: 11 / 15 °C
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