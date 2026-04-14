La Aemet advierte de viento fuerte y lluvias en Canarias: estas son las islas más afectadas en las próximas horas

La jornada en Canarias continúa marcada por la inestabilidad, con protagonismo del viento del noroeste que sopla con intensidad moderada a fuerte y deja rachas muy intensas en zonas altas y medianías.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, se esperan intervalos nubosos acompañados de precipitaciones débiles a moderadas, especialmente en el norte de las islas de mayor relieve, así como en Lanzarote y Fuerteventura.

El estado del mar sigue siendo adverso, con fuerte marejada y mar de fondo, lo que obliga a extremar la precaución en la costa. En general, las temperaturas se mantienen estables o con ligeros ascensos, mientras el viento alisio gana intensidad en varias zonas del archipiélago.

GRAN CANARIA — Contraste entre norte nuboso y sur despejado

En el norte, predominan los cielos nubosos con apertura de claros al mediodía y posibilidad de lluvias débiles en medianías a primeras y últimas horas. El resto de la isla se mantendrá poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios en zonas bajas del norte y este, y en ligero ascenso en el resto, sobre todo en zonas altas.

Las Palmas de Gran Canaria: 17 / 21 °C

LANZAROTE — Nubosidad variable en el norte

Ambiente en general poco nuboso o despejado, con más nubes en el norte a primeras y últimas horas. Temperaturas sin grandes cambios o en ligero ascenso en las máximas.

Arrecife: 17 / 20 °C

FUERTEVENTURA — Intervalos nubosos al inicio y final del día

Predominio de cielos poco nubosos, con intervalos nubosos a primeras y últimas horas. Temperaturas estables o con ligero ascenso diurno.

Puerto del Rosario: 16 / 21 °C

TENERIFE — Tiempo estable con nubes en el norte

Cielos poco nubosos en general, con intervalos nubosos en el norte. Temperaturas en ligero ascenso en medianías y cumbres, con pocos cambios en costas.

Santa Cruz de Tenerife: 17 / 22 °C

LA GOMERA — Nubosidad en el norte y temperaturas suaves

Predominio de cielos nubosos en el norte y poco nuboso en el resto. Temperaturas sin cambios, salvo ascenso de máximas en zonas del sur y en altura.

San Sebastián de La Gomera: 17 / 22 °C

LA PALMA — Intervalos nubosos en norte y este

Cielos poco nubosos con mayor presencia de nubes en el norte y este. Temperaturas en ligero ascenso en medianías y cumbres.

Santa Cruz de La Palma: 17 / 20 °C

EL HIERRO — Tiempo estable con nubes en el norte

Intervalos nubosos en el norte y ambiente más despejado en el resto. Temperaturas sin cambios o con ligero ascenso en zonas orientadas al sur y este.

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Valverde: 11 / 15 °C