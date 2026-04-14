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La Aemet advierte de viento fuerte y lluvias en Canarias: estas son las islas más afectadas en las próximas horas

El archipiélago mantiene la inestabilidad con alisios fuertes, lluvias en zonas del norte y un estado del mar adverso.

Previsión del tiempo en Canarias (del 13 al 19 de abril)

Previsión del tiempo en Canarias (del 13 al 19 de abril)

La Provincia

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

La jornada en Canarias continúa marcada por la inestabilidad, con protagonismo del viento del noroeste que sopla con intensidad moderada a fuerte y deja rachas muy intensas en zonas altas y medianías.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, se esperan intervalos nubosos acompañados de precipitaciones débiles a moderadas, especialmente en el norte de las islas de mayor relieve, así como en Lanzarote y Fuerteventura.

El estado del mar sigue siendo adverso, con fuerte marejada y mar de fondo, lo que obliga a extremar la precaución en la costa. En general, las temperaturas se mantienen estables o con ligeros ascensos, mientras el viento alisio gana intensidad en varias zonas del archipiélago.

GRAN CANARIA — Contraste entre norte nuboso y sur despejado

En el norte, predominan los cielos nubosos con apertura de claros al mediodía y posibilidad de lluvias débiles en medianías a primeras y últimas horas. El resto de la isla se mantendrá poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios en zonas bajas del norte y este, y en ligero ascenso en el resto, sobre todo en zonas altas.

Las Palmas de Gran Canaria: 17 / 21 °C

LANZAROTE — Nubosidad variable en el norte

Ambiente en general poco nuboso o despejado, con más nubes en el norte a primeras y últimas horas. Temperaturas sin grandes cambios o en ligero ascenso en las máximas.

Arrecife: 17 / 20 °C

FUERTEVENTURA — Intervalos nubosos al inicio y final del día

Predominio de cielos poco nubosos, con intervalos nubosos a primeras y últimas horas. Temperaturas estables o con ligero ascenso diurno.

Puerto del Rosario: 16 / 21 °C

TENERIFE — Tiempo estable con nubes en el norte

Cielos poco nubosos en general, con intervalos nubosos en el norte. Temperaturas en ligero ascenso en medianías y cumbres, con pocos cambios en costas.

Santa Cruz de Tenerife: 17 / 22 °C

LA GOMERA — Nubosidad en el norte y temperaturas suaves

Predominio de cielos nubosos en el norte y poco nuboso en el resto. Temperaturas sin cambios, salvo ascenso de máximas en zonas del sur y en altura.

San Sebastián de La Gomera: 17 / 22 °C

LA PALMA — Intervalos nubosos en norte y este

Cielos poco nubosos con mayor presencia de nubes en el norte y este. Temperaturas en ligero ascenso en medianías y cumbres.

Santa Cruz de La Palma: 17 / 20 °C

EL HIERRO — Tiempo estable con nubes en el norte

Intervalos nubosos en el norte y ambiente más despejado en el resto. Temperaturas sin cambios o con ligero ascenso en zonas orientadas al sur y este.

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