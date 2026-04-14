Bono Alquiler Joven en Canarias 2026: requisitos, cuantías y dónde solicitar la ayuda
El programa del Ministerio de Vivienda, en colaboración con el Gobierno de Canarias, contempla ayudas para el arrendamiento de viviendas con el fin de facilitar la emancipación de los jóvenes
El acceso a la vivienda sigue siendo uno de los principales retos para la población joven en Canarias. Con el objetivo de aliviar esta situación, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en colaboración con las comunidades autónomas, como Canarias, han puesto en marcha el Bono Alquiler Joven, una ayuda económica dirigida a personas de entre 18 y 35 años que cumplan determinados requisitos.
Este programa contempla una subvención mensual de 250 euros durante un periodo máximo de dos años, lo que supone un total de hasta 6.000 euros por beneficiario. La medida se enmarca dentro del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025, impulsado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
¿Quién puede solicitar el Bono Alquiler Joven?
El acceso a esta ayuda está condicionado a una serie de criterios personales, económicos y administrativos. En términos generales, podrán solicitarla quienes cumplan los siguientes requisitos:
- Tener entre 18 y 35 años en el momento de la solicitud.
- Contar con nacionalidad española o residencia legal en España.
- Disponer de una fuente regular de ingresos, procedentes de trabajo.
- Que los ingresos anuales no superen, con carácter general, tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).
- Ser titular de un contrato de alquiler o estar en condiciones de formalizarlo.
En el caso de alquiler de habitación, no es imprescindible que el contrato se ajuste a la Ley de Arrendamientos Urbanos, lo que facilita el acceso a quienes optan por compartir vivienda.
Límites de ingresos y convivencia
Uno de los aspectos clave del Bono Alquiler Joven es el límite de ingresos. En viviendas compartidas, se tendrá en cuenta la suma de los ingresos de todas las personas que residan en el inmueble. Sin embargo, en el caso de alquiler de habitaciones, solo se consideran los ingresos del solicitante.
Este matiz resulta relevante, ya que permite a jóvenes con menor capacidad económica acceder a la ayuda incluso si comparten piso con personas con mayores ingresos.
Cuantía de la ayuda y duración
La ayuda consiste en una subvención fija de:
- 250 euros mensuales
- Durante un máximo de 24 meses
En total, cada beneficiario puede recibir hasta 6.000 euros, siempre que mantenga los requisitos durante el periodo de concesión.
Compatibilidad con otras ayudas a la vivienda
El Bono Alquiler Joven es compatible con otras subvenciones incluidas en el Plan Estatal de Vivienda. En concreto, se puede complementar con ayudas adicionales que cubran hasta el 40% de la diferencia entre el alquiler y la ayuda recibida, con un límite conjunto del 75% del precio del alquiler.
Además, el plan contempla medidas complementarias como líneas de apoyo para cubrir el seguro de impago del alquiler, lo que aporta mayor seguridad tanto a inquilinos como a propietarios.
Requisitos del alquiler: precios máximos según el municipio
El acceso al Bono Alquiler Joven también depende del coste de la vivienda o habitación. Existen límites máximos que varían en función del municipio donde se encuentre el inmueble.
Municipios generales (fuera de grupos específicos)
- Hasta 600 euros al mes para viviendas completas
- Hasta 300 euros al mes para habitaciones
Municipios del Grupo A
En zonas con mayor presión del mercado inmobiliario, los límites se amplían:
- Hasta 900 euros al mes para viviendas
- Hasta 450 euros al mes para habitaciones
Municipios incluidos en el Grupo A:
- Provincia de Las Palmas: Mogán, Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, Santa Brígida, Teguise, Tías y Yaiza
- Provincia de Santa Cruz de Tenerife: Adeje, Arico, Arona, Candelaria, Puerto de la Cruz, El Rosario, San Miguel de Abona, Santa Cruz de Tenerife y Santiago del Teide
Municipios del Grupo B
- Hasta 750 euros al mes para viviendas
- Hasta 375 euros al mes para habitaciones
Municipios incluidos en el Grupo B:
- Provincia de Las Palmas: Agüimes, Arrecife, Arucas, Haría, La Oliva, Pájara, San Bartolomé, Telde y Tinajo
- Provincia de Santa Cruz de Tenerife: Breña Baja, Granadilla de Abona, Guía de Isora, Güímar, La Orotava, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de La Palma, El Sauzal, Tacoronte, Tazacorte, Valle Gran Rey y Vallehermoso
Estos límites buscan adaptar la ayuda a la realidad del mercado en cada territorio.
Objetivo: facilitar la emancipación juvenil
El Bono Alquiler Joven nace con una finalidad clara: facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la emancipación de la población joven. En comunidades como Canarias, donde el precio del alquiler ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, este tipo de ayudas se considera clave para reducir la presión económica.
Además, el programa se aplica con carácter general en todo el territorio, lo que permite llegar tanto a grandes ciudades como a municipios de menor tamaño.
Cómo solicitar el Bono Alquiler Joven
El proceso de solicitud depende de cada comunidad autónoma, que es la encargada de gestionar las ayudas. En el caso de Canarias, los interesados deben dirigirse a los canales oficiales del Gobierno autonómico.
También es aconsejable revisar las bases reguladoras y preparar con antelación la documentación necesaria, como el contrato de alquiler, justificantes de ingresos o certificados de empadronamiento.
Una medida con impacto en el mercado del alquiler
El Bono Alquiler Joven se ha consolidado como una de las principales herramientas públicas para apoyar a la juventud en el acceso a la vivienda. No obstante, su eficacia depende en gran medida de factores como la disponibilidad de vivienda asequible o la evolución de los precios del alquiler.
En este contexto, expertos en vivienda señalan la importancia de combinar este tipo de ayudas directas con políticas estructurales que incrementen la oferta y garanticen precios más accesibles.
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