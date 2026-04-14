La falta de camas provoca la cancelación de 387 cirugías en Canarias

El diputado socialista Miguel Ángel Pérez del Pino ha cifrado este martes en un 262% el aumento de pacientes "sociales" en hospitales, lo que ha negado la consejera de Sanidad, Esther Monzón, quien ha dicho que se han "tomado las riendas" en este asunto y el 80% ya ha sido derivado.

La consejera ha señalado que no se está produciendo un aumento permanente en el número de personas con alta médica que permanecen en los hospitales "sino todo lo contrario", mientras que Pérez del Pino se ha reafirmado en sus críticas y ha acusado al Ejecutivo regional de incapacidad de gestión y de "agacharse ante el caciquismo".

El diputado socialista ha afirmado que el Gobierno actúa cobardemente con quien lo pasa mal y es incapaz de dar una respuesta a una situación conocida, anunciada y previsible que ocasiona urgencias saturadas, ingresos bloqueados y cirugías anuladas.

Cancelaciones en las intervenciones

Al respecto, ha indicado que por falta de camas de hospitalización se anularon 387 cirugías en 2025, para asegurar que la situación está "mucho peor" desde que gestiona el gobierno nacionalista que, ha afirmado, está dejando la sanidad "hundida y con conocimiento de causa".

La consejera de Sanidad ha replicado que si hay un asunto en el que el Gobierno ha demostrado capacidad de coordinación con resultados a corto, medio y largo plazo es el de la atención a personas con alta médica que continúan en el hospital, y que son atendidas "con total dignidad, cuidados y respeto" pese a que el entorno no es el más adecuado a sus necesidades.

Ha criticado el discurso gratuito y la nula gestión realizada en este ámbito en la pasada legislatura, en la que "no se hizo ni una sola cama sociosanitaria", mientras que el actual Ejecutivo "ha tomado las riendas" del asunto y ha coordinado con los cabildos el tercer plan de infraestructuras sociosanitarias.

Nuevas camas y recursos de tránsito

Además ha impulsado un plan de choque en esta materia entre las consejerías de Sanidad y de Bienestar Social, por lo que el 80% de estos pacientes ha sido ya derivado y el 20% son nuevas solicitudes.

También se ha establecido un protocolo único de notificación de los pacientes que deban ser derivados a un recurso sociosanitario, se han activado nuevas camas y recursos de tránsito y hay una comisión de seguimiento para supervisar los casos con medidas de apoyo judicial, ha continuado Monzón.

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Asimismo se ha impulsado la atención a domicilio y un plan para pacientes crónicos de alta complejidad, ha concluido la consejera.