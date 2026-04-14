Canarias lanza la segunda edición de los Bonos Consumo con 3 millones para impulsar el comercio local
El Gobierno de Canarias impulsa la segunda edición de los Bonos Consumo Archipiélago, con una inversión de 3 millones de euros para dinamizar el comercio local en las islas
El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha la segunda edición de los Bonos Consumo Archipiélago, una iniciativa destinada a dinamizar el comercio de proximidad en todas las islas y que contará con una inversión global de 3 millones de euros. El vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, presentó este martes la nueva campaña, que incrementa su dotación respecto a la edición anterior y busca consolidarse como una herramienta clave de apoyo al tejido comercial.
Del total de la inversión, 2.448.000 euros se destinarán directamente a la emisión de bonos, lo que permitirá generar un impacto económico cercano a los 4,9 millones de euros en los establecimientos adheridos, gracias a la aportación conjunta de la Administración y los consumidores.
Fechas clave y funcionamiento
La plataforma web www.bonoconsumoarchipielago.com estará operativa desde este miércoles 15 de abril a las 10:00 horas para que los comercios puedan adherirse al programa. Por su parte, los bonos saldrán a la venta el próximo 28 de abril y la campaña se prolongará durante dos meses. En total, se pondrán en circulación 97.918 bonos.
Cada bono tendrá un valor de 50 euros, de los cuales el usuario pagará 25 euros, mientras que el resto será financiado por el Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Comercio y Consumo, en colaboración con las Cámaras de Comercio.
Apoyo al comercio de proximidad
El vicepresidente Manuel Domínguez subrayó que esta segunda edición “refuerza el compromiso del Gobierno con el comercio local y con los autónomos”, destacando que se trata de un sector clave para la economía y el empleo en las islas.
En la misma línea, el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, señaló que esta iniciativa supone “una herramienta eficaz para incentivar el consumo y generar nuevas oportunidades para miles de pequeños negocios”.
¿Quién puede participar?
Podrán adherirse al programa autónomos, microempresas y pequeñas empresas con establecimiento abierto al público en Canarias, siempre que cumplan los requisitos establecidos. Quedan excluidas las grandes superficies, cadenas de distribución, administraciones públicas y entidades sin ánimo de lucro, entre otras.
Los bonos solo podrán utilizarse en establecimientos de la misma isla en la que se hayan adquirido, fomentando así el consumo de cercanía.
Condiciones para los usuarios
Los usuarios deberán ser mayores de edad y podrán adquirir un máximo de cuatro bonos por isla, lo que supone una inversión de 100 euros que se traduce en un gasto total de hasta 200 euros en compras.
Además, los bonos serán nominativos, no reembolsables y solo podrán utilizarse en compras presenciales, aunque serán compatibles con otras promociones o descuentos de los comercios.
La distribución de los bonos se ha realizado en función de la población de cada isla. Tenerife contará con 35.988 bonos, seguida de Gran Canaria con 35.456. Lanzarote dispondrá de 8.195, Fuerteventura de 6.629, La Palma de 5.245, La Gomera de 3.453 y El Hierro de 2.952.
Gestión y funcionamiento
Cada establecimiento adherido tendrá un límite inicial de 5.000 euros en canje de bonos, aunque este podrá ampliarse en función de la evolución del programa. Los comercios deberán gestionar la validación de los bonos a través de la plataforma digital y recibirán el abono correspondiente en un plazo máximo de 15 días desde su justificación.
Entre los sectores que podrán beneficiarse de esta iniciativa se encuentran los comercios de electrónica, informática, telefonía, moda, deporte, bricolaje o juguetería, entre otros.
Con esta segunda edición, el Ejecutivo autonómico busca consolidar una medida que ya demostró su eficacia en la anterior convocatoria, reforzando el consumo local y apoyando a miles de pequeños negocios en todo el archipiélago.
- El Premio Nobel de Física de 2016 se maravilla con las aplicaciones prácticas de su teoría: 'El control de la materia nos permite fabricar objetos microscópicos
- El Puerto de Las Palmas se prepara para la llegada de otras nuevas cuatro grúas para las terminales de contenedores
- Muere Goyi Arévalo, madre y gran apoyo de Sara Carbonero
- Gran Canaria tendrá en Taliarte, en Telde, un nuevo centro de recuperación de tortugas, aves marinas y cetáceos
- Willy Villar, director deportivo del CB Gran Canaria, a un periodista que cubre al Baskonia: «Eres un cuñado de primer nivel»
- Tres accidentes en la GC-1 provocan grandes retenciones y dejan un motorista herido en Gran Canaria este lunes
- Horóscopo de abril: los signos que toman impulso esta semana según Esperanza Gracia
- Un nuevo sistema de control de accesos permitirá al Puerto de Las Palmas gestionar autorizaciones de entrada de forma centralizada