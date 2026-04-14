Canarias presume de ser la región con mejor ritmo en dependencia

Canarias es la comunidad que más se ha puesto las pilas en Dependencia. A nivel nacional, esta área social siempre ha sido la peor parada en cuanto a retrasos, listas de espera y gestiones deficientes. La situación en el Archipiélago no ha sido muy distinta: demoras de hasta dos años, miles de personas en un limbo –con grado reconocido y sin prestación– y numerosas quejas. Durante años, las Islas se instalaron en los últimos puestos del ranking, al ostentar algunos de los datos más negativos del país.

Ahora, en cambio, esta tendencia parece estar revirtiéndose, pues el ritmo anual de resolución de expedientes del Archipiélago es el que más ha aumentado de todo el país. La última estadística del Imserso, correspondiente al primer trimestre de 2026, detalla que Canarias respondió a un 23,8% más de solicitudes que en el mismo periodo del año anterior. Bastante por delante de los siguientes puestos, que ocupan Galicia (16,7%) y Navarra (15,5%).

La directora general de Dependencia del Gobierno de Canarias, Concepción Ramírez, atribuye el acelerón del último año al Decreto 46/2025, aprobado en abril de 2025. Tras la entrada en vigor de esta norma, el personal de la Consejería de Bienestar Social comenzó a determinar, en una única visita, el grado de dependencia del solicitante y su Plan Individual de Atención (PIA), dos trámites que antes se hacían por separado. «Estamos llegando mucho antes, las personas ya no tienen que esperar tres y cuatro años por el reconocimiento como ocurría hasta hace no mucho». La responsable también resalta que la situación ha mejorado gracias a una modernización de los trámites –que han pasado del papel al digital– y a un refuerzo del personal.

Espera media

El tiempo medio de espera es otro de los indicadores que juega a favor de Canarias en la última estadística. Pese a que no son datos del todo positivos, el territorio insular puede presumir de haber logrado uno de los descensos más acusados de toda España. En lo que va de legislatura –menos de tres años– la demora se ha recortado en 408 días, es decir, en más de un año. Si en julio de 2023 los datos del Ministerio situaban a las Islas en la peor posición del ranking, con 782 días, en su último informe están cerca de alcanzar su particular meta: conseguir que ningún vecino tenga que esperar más de 365 días por una resolución de grado.

A nivel nacional, el tiempo medio de gestión desde la solicitud hasta la resolución ha vuelto a caer y se sitúa ya en 329 días, frente a los 341 de la anterior estadística publicada por el Ministerio. La ecuación que ha logrado reducir la demora media es sencilla y se repite en prácticamente todo el país: se resuelven más expedientes de los que entran.

Usuarios en un limbo

Otra cuestión de la que se ha hablado mucho en las Islas es de los usuarios que se han quedado en un limbo, es decir, que tienen reconocido el derecho, pero no reciben una prestación. Ramírez señala que, en estos momentos, hay unos 16.000 canarios en esta situación, aunque aclara que un buen porcentaje es por motivos ajenos a la Administración. «En realidad, son algo más de 2.000 personas las que se encuentran en este limbo porque nosotros no llegamos a darles el servicio que están esperando», reconoce.

Noticias relacionadas

La valoración del Ministerio

Al Ministerio, por su parte, no le preocupa que la transición demográfica se intensifique en los próximos años. «Las comunidades responden mejor cada trimestre y eso habla de la solidez del modelo público de cuidados», señaló la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez. Es más, la valoración que hacen desde el Estado es muy positiva: el sistema coge velocidad en su capacidad de atención, la lista de espera se reduce de forma sostenida, la atención es más personalizada y más de la mitad de las prestaciones son de base comunitaria.