El Insular-Materno Infantil pone en marcha la primera escuela de pacientes de endometriosis de Canarias
El centro impulsa talleres especializados para fomentar el autocuidado y el intercambio de experiencias entre mujeres que conviven con esta enfermedad crónica
El Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil ha celebrado la primera escuela de pacientes de endometriosis de Canarias, una iniciativa centrada en el acompañamiento, el autocuidado y el intercambio de experiencias entre mujeres que padecen esta patología.
El proyecto se desarrolla con la participación de pacientes formadoras y de profesionales de distintas especialidades, entre ellas Obstetricia y Ginecología, Dietética y Nutrición, Fisioterapia, además de personal del área de Calidad del hospital, de la Escuela de Pacientes y del Comité de Humanización.
El objetivo de estos talleres es ofrecer herramientas útiles para afrontar la enfermedad y reforzar el papel activo de las pacientes en el manejo de una dolencia que puede llegar a ser muy incapacitante. La endometriosis es una patología inflamatoria crónica que provoca en muchas mujeres dolores severos y una importante afectación de su calidad de vida.
La iniciativa se apoya en las guías desarrolladas por la Escuela de Pacientes de Canarias, promovida por el Servicio Canario de la Salud, y se enmarca en una estrategia más amplia de atención integral a esta enfermedad.
Canarias cuenta con un protocolo pionero
Canarias cuenta además con un Protocolo para el Manejo de la Endometriosis, considerado pionero en el archipiélago, que establece una atención integral, multidisciplinar y centrada en la mujer. Este documento fue elaborado por un equipo profesional con la participación de las propias pacientes.
Uno de los aspectos que más destaca este protocolo es el reconocimiento del impacto psicológico y emocional de la enfermedad. El dolor pélvico crónico, las limitaciones físicas o la incertidumbre diagnóstica pueden derivar en ansiedad, alteraciones del sueño y sentimientos de incomprensión. Por ello, el abordaje incluye apoyo terapéutico adaptado, con herramientas como la terapia cognitivo-conductual, el mindfulness, la terapia sexual y la psicoeducación sobre el dolor crónico.
La Escuela de Pacientes de Canarias forma parte del compromiso del sistema sanitario público con la mejora de la atención a las enfermedades crónicas. Su modelo se basa en talleres en pequeños grupos de pacientes, familiares y cuidadores, en los que se comparten conocimientos y se adquieren habilidades prácticas con el objetivo de mejorar la calidad de vida de quienes conviven con estas patologías.
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