Las llamadas por violencia de género aumentan un 16% en Canarias en el primer trimestre

El servicio de atención telefónica a mujeres víctimas de violencia de género, gestionado a través del Instituto Canario de Igualdad, ha registrado un incremento del 16% en las alertas durante el primer trimestre del año. En total, se contabilizaron 4.615 llamadas relacionadas con situaciones de violencia machista, una cifra superior a la del mismo periodo de 2025.

Este servicio, integrado en el sistema del Servicio de Emergencias 112 Canarias, permite activar recursos policiales, sanitarios y sociales en función del nivel de riesgo detectado en cada caso.

Más situaciones de emergencia y riesgo inmediato

De las llamadas registradas en el último mes analizado, un total de 2.695 fueron consideradas de emergencia, lo que representa el 58,4% del total. Esto significa que en más de la mitad de los casos existía un peligro inminente para la víctima, requiriendo una intervención urgente.

Además, entre las mujeres que solicitaron ayuda, 130 manifestaron tener algún tipo de discapacidad, lo que pone de relieve la especial vulnerabilidad de determinados colectivos ante este tipo de violencia.

Aumento entre menores y estabilidad en mayores

Por grupos de edad, el mayor crecimiento se ha detectado entre las menores de edad, que pasaron de 61 alertas en 2025 a 80 en el mismo periodo de este año. Este dato refleja una tendencia preocupante en edades tempranas.

En contraste, las cifras entre mujeres de mayor edad se mantienen estables. En concreto, se registraron 39 alertas de mujeres entre 76 y 97 años, una cifra muy similar a la del año anterior.

Activación de recursos y acogida de víctimas

Durante el primer trimestre, los Dispositivos de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMA) fueron activados en 526 ocasiones. Estos recursos están destinados a ofrecer una respuesta inmediata ante situaciones de riesgo.

Asimismo, 102 mujeres junto a 51 menores fueron trasladadas a recursos de acogida de emergencia para garantizar su protección frente al agresor.

En paralelo, se movilizaron 2.609 intervenciones policiales y 221 recursos sanitarios, lo que evidencia la magnitud de la respuesta institucional ante este tipo de violencia.

Perfil de los agresores y tipos de violencia

En la mayoría de los casos, el agresor pertenece al entorno cercano de la víctima. Así, las cifras indican que los principales responsables fueron la pareja (1.882 casos) y la expareja (1.177).

También se registraron agresiones por parte de hijos (191), hermanos (100), desconocidos (108) y amigos (57), lo que muestra la diversidad de contextos en los que puede producirse este tipo de violencia.

En cuanto a la tipología, el 40% de las agresiones fueron físicas (1.851 casos), mientras que el 41% correspondieron a violencia no física (1.898), como amenazas o coacciones. Además, un 4% (196 casos) estuvieron relacionados con agresiones sexuales.

Los centros de crisis 24 horas, especializados en la atención a víctimas de violencia sexual, fueron activados en 75 ocasiones a través del 112. Estos recursos forman parte de la red impulsada por el Ministerio de Igualdad para mejorar la atención integral.

Quién da la voz de alarma

En cuanto al origen de las llamadas, el 43% fueron realizadas por las propias víctimas, lo que refleja una mayor disposición a pedir ayuda. Sin embargo, también destaca el papel de terceros: un 22% correspondió a alertantes accidentales y un 18% a instituciones.

Los familiares representaron el 5% de las llamadas, lo que subraya la importancia del entorno cercano en la detección de situaciones de riesgo.

Un problema persistente que requiere atención continua

El aumento de las alertas confirma que la violencia de género sigue siendo un problema estructural que requiere una respuesta sostenida. Las cifras reflejan tanto una mayor detección como la persistencia de situaciones de riesgo en distintos ámbitos.

Las administraciones insisten en la importancia de utilizar los recursos disponibles. En España, además del 112, existe el teléfono 016 de atención a víctimas de violencia de género, operativo las 24 horas.