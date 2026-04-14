Multa de 200 euros por no respetar la señal de paso obligatorio: la Guardia Civil pone el foco en los conductores canarios
La DGT recuerda la importancia de conocer las señales de obligación para evitar imprevistos durante los desplazamientos
El catálogo de las señales de tráfico es muy amplio, por lo que es común que algunas de ellas generen dudas entre los conductores. Además, hay señales muy similares entre sí cuyo significado puedes cambiar por un mínimo detalle. Cuando un conducto obtiene el permiso de conducir tienen la teoría recién estudiada, pero con el paso de los años el significado de algún distintivo se olvida.
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha publicado recientemente un recordatorio en sus redes sociales sobre cómo deben actuar los conductores cuando se encuentren con determinadas señales de obligación. "Su finalidad es guiar la circulación y reducir el riesgo de conflictos entre vehículos".
Señales que obligan a seguir en una dirección
Todas las señales de la categoría R-400 tienen un significado en común, y es que indican a los conductores una dirección obligatoria de circulación. Esto significa que los vehículos deben continuar en la misma dirección, sin poder salirse de la ruta.
Estos distintivos se reconocen por su forma circular, fondo azul y por contener una flecha banca en el interior. Sin embargo, el problema que se encuentran los conductores son sus parecidos.
Diferencias entre la seña R-400 y la R-401a
Dos de las señales que más confusión generan entre los conductores son la R-400 y la R-401a. A simple vista, parecen señales muy similares pero con un significado muy diferente.
La seña R-400, con una fecha blanca apuntando hacia arriba, indica que solo se puede seguir de frente, sin posibilidad de girar ni a la derecha ni a al izquierda. Por su parte, la R-401a, cuya flecha aparece en diagonal hacia la derecha, señala el lado obligatorio por el que se debe circular. Este distintivo aparece en las zonas donde uno de los lados está restringido. A diferencia de la otra señal, esta no prohíbe girar, indica por donde debe continuar el conductor en un punto concreto.
Sanciones
No respetar este tipo de señalización está considerado una infracción grave, por lo que los conductores se enfrenta a una sanción de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carné de conducir, dependiendo de la situación.
La DGT insiste en la importancia de conocer el significado de cada señal para evitar errores al volante y garantizar tanto la propia seguridad vial como la del resto de usuarios que circulan por la calzada. Saltarse una señal o no respetarla puede provocar maniobras indebidas, y en el peor de los casos accidentes de tráfico.
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