Ya es oficial: la DGT intensifica los controles de velocidad y vigila a los conductores canarios

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha una nueva campaña especial de vigilancia y control de velocidad que se lleva a cabo desde el lunes 13 de abril hasta el próximo domingo 19. Durante esta semana, los agentes de la guardia civil y los policías locales colaboran en la iniciativa y reforzarán los controles tanto en las vías urbanas como interurbanas, especialmente en los tramos de mayor riesgo y siniestralidad.

La velocidad, uno de los principales causantes de accidentes

Tráfico justifica la campaña por el riesgo que sigue suponiendo superar los límites de velocidad establecidos en las carreteras. Según los últimos datos, en 2024 el exceso de velocidad estuvo presente en el 22% de los siniestros con víctimas mortales, con 307 fallecidos, una cifra que supera en un 5,5% a la de 2023.

Además, insisten en que cuando la circulación es fluida el 60% de los conductores supera los límites de velocidad establecidos en las carreteras convencionales, casi el 50% en vías urbanas y el 40% aproximadamente en autovías.

Nuevos radares

La DGT recuerda que el pasado me de febrero comenzaron funcionar 33 nuevos radares, de los cuales 20 son fijos y 13 de tramos, repartidos por las carreteras de once comunidades autónomas. A estos dispositivos se suman los radares móviles la vigilancia aérea de Tráfico.

A las Islas Canaria también llegaron los nuevos dispositivos, en Gran Canaria se han colocado dos nuevos dispositivos para controlar a los conductores. Uno de ellos es un radar fijo que se encuentra en la GC-20, en el punto kilométrico 2+700 D. También se ha instalado un radar de tramo en la GC-23 entre los tramos 1+480 C y 4+030 C.

El radar de tramo controla la velocidad media entre los dos puntos, lo que obliga a los conductores a mantener y velocidad constantes durante varios kilómetros y no reducirla tan solo en un punto concreto.

Por otro lado, en Tenerife se ha colocado un dispositivo fijo en la TF-1, en el punto kilométrico 76+940 D.

Los nuevos radares de la DGT que ya han empezado a multar / DGT

Una campaña a nivel europeo

La inactiva desarrollada tanto en España como a nivel europeo por la asociación RoadPol. La campaña se enmarca en la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030 y en el Plan Mundial del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, que persiguen reducir a la mitad el número de víctimas mortales en carretera al final de década.

La velocidad y la siniestralidad van de la mano

Desde Tráfico insisten en que la velocidad no solo aumenta la probabilidad de sufrir un accidente, sino también la gravedad de las consecuencias. A más velocidad, el conductor dispone de menos tiempo para reaccionar, aumenta la distancia de frenado y se reduce el campo visual. "El Observatorio Europeo de Seguridad Vial estima que un aumento de la velocidad en 10 km/h duplica la probabilidad de sufrir un siniestro mortal", aseguran.

La gravedad no solo es para los conductores, sino también en los atropellos. La DGT recuerda que a partir de 80 km/h es prácticamente imposible que un peatón sobreviva, mientras que a 30 km/h el riesgo de muerte baja al 5%.

Sanciones

Los conductores que sean capturados por superar los límites de velocidad establecidos se enfrentan a sanciones que oscilan entre 100 y 600 euros y la pérdida de 2 a 6 puntos del carné de conducir, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida.