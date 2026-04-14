El Papa recibe un fragmento de cayuco llegado a Canarias para visibilizar el drama migratorio

El papa León XIV ha tenido este lunes un contacto directo, aunque simbólico, con el drama migratorio que se vive en Canarias, especialmente en la isla de El Hierro. Aunque no está previsto que el Pontífice visite este territorio durante su viaje oficial a España, ha podido conocer de primera mano una de las realidades que marcaron el origen de esta visita.

Una periodista española le hizo entrega de un fragmento de un cayuco llegado a La Restinga, en El Hierro, en un gesto cargado de simbolismo que tuvo lugar durante el vuelo del Santo Padre con destino a Argelia. La pieza de madera, procedente de una de las embarcaciones que han alcanzado las costas canarias en los últimos años, representa el riesgo, el sufrimiento y la esperanza de miles de personas que emprenden la peligrosa ruta atlántica.

Durante ese breve encuentro, la periodista trasladó al Papa la dureza de esta ruta migratoria entre África y Canarias, considerada actualmente una de las más peligrosas del mundo. En ella, miles de personas se juegan la vida en embarcaciones precarias, muchas veces sin apenas medios ni garantías de supervivencia, con el objetivo de alcanzar territorio europeo.

El Hierro, y en concreto el puerto de La Restinga, se ha convertido en uno de los principales puntos de llegada de cayucos en los últimos años. La presión migratoria ha sido especialmente intensa en esta isla, donde los recursos son limitados y donde la llegada constante de embarcaciones ha marcado profundamente la vida social y asistencial del territorio.

El gesto de entregar al Papa este fragmento de cayuco busca precisamente poner rostro a esa realidad y acercar al Pontífice una situación que ha estado en el centro del debate político y social en Canarias. Aunque el viaje papal incluye varias paradas relacionadas con el fenómeno migratorio, El Hierro no figura finalmente en su itinerario, lo que ha generado cierta preocupación en algunos sectores que consideran clave visibilizar lo que ocurre en la isla.

Aun así, el papa León XIV ha reiterado en varias ocasiones su intención de poner el foco en la crisis migratoria durante su visita a España, que tendrá lugar en junio y que incluirá una parada en Canarias.

En sus declaraciones, el Pontífice hizo un llamamiento a abordar las causas profundas de la migración forzada. Debemos eliminar las causas de la desesperación que obligan a las personas a abandonar sus hogares, señaló, insistiendo en la necesidad de actuar desde una perspectiva global y solidaria. Asimismo, condenó con firmeza a quienes se lucran con el sufrimiento de las personas migrantes. «Son ganancias ilícitas las de quienes especulan con la vida humana, cuya dignidad es inviolable», afirmó, en referencia a las redes que operan en las rutas migratorias.

El Papa también apeló a la responsabilidad colectiva para transformar la realidad de las migraciones. «Unamos, pues, nuestras fuerzas, nuestras energías espirituales toda inteligencia y recurso que hagan de la tierra y del mar lugares de vida, de encuentro, de maravilla», añadió.