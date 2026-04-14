El pescado y el vino canario se lanzan a conquistar el Salón Gourmet

El pescado y el vino canario toman el relevo al aguacate como protagonistas de la segunda jornada del Salón de Gourmets, la feria más importante para el segmento de la alta cocina en España. Estos productos, acompañados por las cerca de 80 empresas que han viajado a Madrid para demostrar el potencial de los ingredientes del Archipiélago, han trasladado a los asistentes a la celebración del Día de Canarias.

En el marco de esta iniciativa, el Gobierno de Canarias ha organizado una programa de actividades orientado a poner en valor la calidad del producto local a través de experiencias gastronómicas tales como demostraciones de cocina en vivo, catas comentadas, ponencias y degustaciones, coordinadas por GMR Canarias con la colaboración de la Dirección General de Pesca. Así, bajo el lema “Gastronomía volcánica: descubre el sabor de las Islas Canarias”, el pescado maridado con producciones vitivinícolas del Archipiélago han centrado buena parte de la programación prevista para esta segunda jornada, reflejando la firme apuesta por visibilizar la singularidad de las producciones del mar del Archipiélago, fruto de una actividad pesquera artesanal respetuosa con los recursos del medio marino y su potencial dentro de la alta cocina.

Durante la inauguración de estas actividades, el viceconsejero de Sector Primario, Eduardo García, que estuvo acompañado por la delegada de la Oficina del Gobierno de Canarias en Madrid, Rosa María Aguilar Chinea, explicó que “nuestra presencia en Salón de Gourmets responde al compromiso de seguir posicionando los productos canarios en los mercados nacionales e internacionales, con especial atención en esta ocasión al sector pesquero, garante del mantenimiento de nuestros comunidades costeras tradicionales, y, por lo tanto, clave desde un punto de vista socioeconómico y de cara a reforzar los niveles de autoconsumo en las Islas”.

Riqueza

Por su parte, el consejero delegado de GMR Canarias, Juan Antonio Alonso, acompañado por el director general de Pesca, Esteban Reyes, señaló que esta jornada está pensada para “poner en valor la riqueza de nuestro territorio, las excelencias de las producciones pesqueras, agrarias y agroalimentarias y las capacidad de nuestra gastronomía para mostrar, a través de cada sabor, la identidad de las Islas”.

El director general de Pesca añadió que esta propuesta ha buscado también profundizar en “el conocimiento de las especies canarias y las múltiples posibilidades que ofrece en la cocina, así como reconocer el trabajo de los profesionales y las profesionales que llevan estos productos a nuestras mesas y de quienes también los convierten en auténticas experiencias de disfrute para el paladar”.

GMR Canarias lideró tres de las acciones ofertadas. La primera de ellas fue “Del mar de las Islas Canarias a la mesa: pesca, territorio y alta gastronomía”, donde se propuso un recorrido por las especies que habitan las aguas del Archipiélago y su aplicación culinaria, de la mano del chef del restaurante San Sebastián 57, Alberto González Margallo.

Biodiversidad y gastronomía

A continuación, tuvo lugar la ponencia “Una mirada al mar de Canarias desde Kamezí”, dirigida por el chef Rubén Cuesta, en la cual se ofreció una visión innovadora sobre el aprovechamiento sostenible del entorno marino, explorando la biodiversidad de las costas canarias y su potencial gastronómico.

Completaron la sesión las catas comentadas “Lanzarote: ciencia ficción en copa”, organizada por el Cabildo de Lanzarote y dirigida por el Consejo Regulador de Vinos de la DOP y el sumiller Ferrán Centelles, con el objetivo de abordar las condiciones excepcionales en las que se cultiva la vid en la isla, lo que se ha denominado viticultura heroica; y “Canarias: 7 islas, 7 vinos. Un territorio volcánico”, a cargo del vicepresidente del CERVIM, Manuel Capote, y coordinada por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), para profundizar en las especificidades de la viticultura canaria, condicionada por la diversidad de microclimas, la influencia de los vientos alisios y las condiciones extremas del territorio

Y por último, la jornada finalizó con la actividad “II edición Vinos & Bombones de Canarias, un maridaje volcánico”, en el que la pastelera de 24 onzas, Carmen Capote, y la comunicadora y sumiller Meritxell Falgueras ofrecieron una cata de variedades de vid del Archipiélago armonizadas con bombones artesanales elaborados con materias primas locales, en un curioso diálogo entre vino y chocolate.

La participación de GMR Canarias en la 39ª edición del Salón Gourmets se enmarca dentro de una estrategia conjunta de promoción del producto local, en la que también colaboran activamente el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) y Proexca, reforzando la proyección exterior de la marca Canarias. Durante los cuatro días de feria, en el estand del Gobierno de Canarias se impulsa un espacio que reúne a empresas del sector agroalimentario del Archipiélago y que actúa como escaparate de la calidad, diversidad y singularidad de las producciones canarias. Con esta participación en el Salón Gourmets 2026, GMR Canarias continúa desarrollando estrategias que fomentan la promoción del producto local, poniendo en valor la riqueza del mar canario y su papel estratégico en el desarrollo económico y gastronómico de las Islas.