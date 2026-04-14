El viento y calima: claves en la predicción de la Aemet para este miércoles en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este miércoles en Canarias cielos poco nubosos, con predominio de la nubosidad en el norte, y no descarta lluvias débiles, dispersas y ocasionales en medianías.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios, con las mínimas en ligero ascenso, y el alisio soplará con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, mientras que predominarán las brisas en costas suroeste de las islas montañosas.

En cumbres, el viento será en general flojo de componente este.

En cuanto a las condiciones del mar, la Aemet prevé viento del noreste de fuerza 5 o 6, ocasionalmente 7 mar adentro, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte de 2 a 3 metros, informa Efe.

Estas son las predicciones por islas para este miércoles:

LANZAROTE

Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso tras el mediodía. No se descarta calima ligera y en altura a últimas horas. Temperaturas sin cambios o máximas en ligero ascenso. Alisio, con intervalos de fuerte en la mitad sur durante la primera mitad del día, sin descartar rachas ocasionales muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 16 23

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso tras el mediodía. No se descarta calima ligera y en altura a últimas horas. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ligero ascenso. Alisio.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 16 23

GRAN CANARIA

Poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte, sin descartar lluvias débiles, dispersas y ocasionales en medianías, principalmente a primeras horas. Temperaturas sin cambios o máximas en ligero ascenso. Alisio, con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en el suroeste; en cumbres, viento del nordeste disminuyendo a flojo de componente este durante la mañana.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 17 21

TENERIFE

Poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte, sin descartar lluvias débiles, dispersas y ocasionales, en especial en medianías del noreste. Temperaturas con pocos cambios. Alisio, con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste y amainando a últimas horas. Predominio de las brisas en el oeste. En cumbres centrales, viento del nordeste disminuyendo a flojo de componente este tras el mediodía.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 18 22

LA GOMERA

Poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte, sin descartar lluvias débiles, dispersas y ocasionales. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Alisio, con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, principalmente durante la primera mitad del día. Predominio de las brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 17 22

LA PALMA

Poco nuboso con predominio de cielos nubosos en el norte y este, sin descartar lluvias débiles, dispersas y ocasionales en medianías. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Alisio, con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes noroeste y sureste, así como en la zona de El Paso. Predominio de las brisas en el oeste. En altas cumbres, viento del nordeste moderado amainando a flojo de componente este tras el mediodía.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 15 21

EL HIERRO

Poco nuboso con predominio de cielos nubosos en el norte, sin descartar lluvias débiles, dispersas y ocasionales, en especial en medianías del noreste. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Alisio moderado a fuerte, con probables rachas ocasionales muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el oeste; en cumbres, viento de componente este flojo en general.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 11 15