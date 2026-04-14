El viento y calima: claves en la predicción de la Aemet para este miércoles en Canarias
La Aemet pronostica cielos poco nubosos en Canarias, con predominio de la nubosidad en el norte y la posibilidad de lluvias débiles y dispersas en medianías
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este miércoles en Canarias cielos poco nubosos, con predominio de la nubosidad en el norte, y no descarta lluvias débiles, dispersas y ocasionales en medianías.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios, con las mínimas en ligero ascenso, y el alisio soplará con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, mientras que predominarán las brisas en costas suroeste de las islas montañosas.
En cumbres, el viento será en general flojo de componente este.
En cuanto a las condiciones del mar, la Aemet prevé viento del noreste de fuerza 5 o 6, ocasionalmente 7 mar adentro, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte de 2 a 3 metros, informa Efe.
Estas son las predicciones por islas para este miércoles:
LANZAROTE
Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso tras el mediodía. No se descarta calima ligera y en altura a últimas horas. Temperaturas sin cambios o máximas en ligero ascenso. Alisio, con intervalos de fuerte en la mitad sur durante la primera mitad del día, sin descartar rachas ocasionales muy fuertes.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Arrecife 16 23
FUERTEVENTURA
Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso tras el mediodía. No se descarta calima ligera y en altura a últimas horas. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ligero ascenso. Alisio.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Puerto del Rosario 16 23
GRAN CANARIA
Poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte, sin descartar lluvias débiles, dispersas y ocasionales en medianías, principalmente a primeras horas. Temperaturas sin cambios o máximas en ligero ascenso. Alisio, con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en el suroeste; en cumbres, viento del nordeste disminuyendo a flojo de componente este durante la mañana.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Las Palmas de Gran Canaria 17 21
TENERIFE
Poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte, sin descartar lluvias débiles, dispersas y ocasionales, en especial en medianías del noreste. Temperaturas con pocos cambios. Alisio, con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste y amainando a últimas horas. Predominio de las brisas en el oeste. En cumbres centrales, viento del nordeste disminuyendo a flojo de componente este tras el mediodía.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Santa Cruz de Tenerife 18 22
LA GOMERA
Poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte, sin descartar lluvias débiles, dispersas y ocasionales. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Alisio, con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, principalmente durante la primera mitad del día. Predominio de las brisas en el suroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
San Sebastián de La Gomera 17 22
LA PALMA
Poco nuboso con predominio de cielos nubosos en el norte y este, sin descartar lluvias débiles, dispersas y ocasionales en medianías. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Alisio, con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes noroeste y sureste, así como en la zona de El Paso. Predominio de las brisas en el oeste. En altas cumbres, viento del nordeste moderado amainando a flojo de componente este tras el mediodía.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Santa Cruz de La Palma 15 21
EL HIERRO
Poco nuboso con predominio de cielos nubosos en el norte, sin descartar lluvias débiles, dispersas y ocasionales, en especial en medianías del noreste. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Alisio moderado a fuerte, con probables rachas ocasionales muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el oeste; en cumbres, viento de componente este flojo en general.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Valverde 11 15
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