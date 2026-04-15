El 75% de los adolescentes en Canarias admite relaciones dañinas: crece la normalización del sufrimiento emocional

La realidad emocional de los jóvenes en Canarias refleja una situación preocupante. Tres de cada cuatro adolescentes de entre 15 y 20 años aseguran haber vivido relaciones afectivo-sexuales dañinas, según un estudio impulsado por Educo y la red #LaInfanciaEnElCentro. Este dato no solo alerta por su magnitud, sino también por lo que revela: una creciente normalización del daño dentro de las relaciones.

El informe, basado en encuestas realizadas a menores de entre 5 y 20 años en varias comunidades autónomas —incluidas las Islas Canarias—, pone el foco en una idea repetida entre los jóvenes: “prefiero aguantar que estar sola”. Esta frase resume una tendencia preocupante donde el miedo a la soledad pesa más que el bienestar emocional.

Lejos de tratarse de casos aislados, los resultados dibujan un patrón extendido en el que el sufrimiento se integra como parte habitual de las relaciones, especialmente en la adolescencia tardía.

Normalizar el daño: una tendencia al alza entre los jóvenes

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que casi la mitad de los adolescentes considera que el daño o la violencia forman parte de una relación. Esta percepción supone un cambio profundo en la forma en la que los jóvenes interpretan los vínculos afectivos.

Además, cerca de un 20% reconoce haber consentido situaciones dañinas por miedo a quedarse solo, lo que evidencia una falta de herramientas emocionales para gestionar relaciones saludables.

Las razones que explican esta realidad son claras:

Normalización del daño (29,4%)

Miedo a la soledad (19,3%)

Miedo al rechazo (14,3%)

Frases recogidas en el estudio como “le quiero tanto que lo dejo pasar” o “nos hace daño, pero aguantamos porque le queremos” reflejan cómo el afecto se convierte, en algunos casos, en una justificación para tolerar comportamientos perjudiciales.

La edad influye: más relaciones dañinas a medida que crecen

El análisis por grupos de edad revela una evolución clara: cuanto mayores son los adolescentes, mayor es el porcentaje que ha vivido relaciones dañinas.

Entre 12 y 14 años , aproximadamente la mitad reconoce haber sufrido este tipo de experiencias.

, aproximadamente la mitad reconoce haber sufrido este tipo de experiencias. Entre 15 y 20 años, la cifra supera el 75%.

Este incremento progresivo sugiere que la exposición a relaciones más complejas sin una adecuada educación emocional puede aumentar el riesgo de normalizar dinámicas negativas.

Además, en el grupo de 9 a 11 años, ya empieza a destacar el miedo a la soledad y al rechazo, lo que indica que estas inseguridades aparecen a edades muy tempranas.

Confusión entre afectividad, intimidad y sexualidad

Otro de los puntos clave del informe es la dificultad de los menores para diferenciar conceptos básicos como afectividad, intimidad, sexualidad y genitalidad.

Durante el estudio, los participantes tuvieron que clasificar elementos como:

Besos

Caricias

Secretos

Risas

Relaciones sexuales

El resultado fue significativo:

65,5% de respuestas correctas

34,5% de errores

Los conceptos más problemáticos fueron los relacionados con la intimidad, especialmente entre niños de 5 a 14 años. Muchos no lograban identificar correctamente qué implica compartir aspectos personales frente a lo físico o sexual.

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A partir de los 15 años, la confusión se traslada al concepto de sexualidad, que no siempre incluye manifestaciones afectivas como besos o caricias.