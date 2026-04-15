Aprovecha la promoción de LA PROVINCIA: acceso ilimitado a noticias y análisis con hasta un 50% de descuento

Abril llega con una de las promociones más esperadas por los lectores de LA PROVINCIA diseñada para acercar el mejor periodismo a todos los públicos con condiciones excepcionales. Durante este mes, suscribirse no solo significa acceder a información rigurosa, veraz y actualizada, sino también hacerlo al mejor precio del año. La campaña pone el foco en facilitar el acceso a contenidos de calidad, reforzando el compromiso del medio con su comunidad de mantenerlos al tanto de todo lo que pasa en Canarias, en Españay en el mundo. En un contexto donde la información fiable es más necesaria que nunca, esta oferta supone una oportunidad única para formar parte de un ecosistema informativo completo, moderno y en constante evolución.

Suscripción Contenidos Web anual con un 40% de descuento

El plan de Contenido Web anual se presenta como una de las grandes apuestas de esta promoción, con un precio reducido de 29,99 € frente a los 49,99 € habituales, lo que supone un 40% de descuento. Una rebaja que no pasa desapercibida y que posiciona la suscripción como una de las más atractivas del momento. Además, para quienes prefieren mayor flexibilidad, disponen de una opción mensual de 6,99 €. Esta modalidad permite disfrutar de acceso ilimitado a todas las noticias, reportajes y análisis publicados en la web de LA PROVINCIA, sin restricciones. Además, los suscriptores reciben newsletters exclusivas con contenidos seleccionados por la redacción, así como acceso anticipado a informaciones relevantes. La experiencia digital se completa con una navegación optimizada, menos publicidad y la posibilidad de mantenerse informado en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.

Edición Impresa Digital trimestral al 50% de descuento

Para quienes valoran la experiencia de la lectura tradicional con las ventajas del entorno digital, la Edición Impresa Digital trimestral se ofrece por solo 22 €, en lugar de 44 €, lo que representa un 50% de descuento. Este formato permite acceder a la réplica exacta del periódico en papel, con todas sus secciones, suplementos y contenidos especiales, pero en versión digital. Es ideal para lectores que desean mantener el hábito de lectura del diario en un formato cómodo, accesible y sostenible. Además, se puede consultar desde distintos dispositivos (hasta 3 simultaneamente), adaptándose al ritmo de vida actual sin renunciar a la esencia del periódico de siempre.

Descubre la experiencia completa en vídeo

Para conocer en detalle todas las funcionalidades y ventajas de la Edición Impresa Digital, los lectores podrán acceder al siguiente vídeo expliativo. Este recurso audiovisual permitirá explorar de forma práctica cómo navegar por el periódico digital, acceder a sus secciones y aprovechar todas sus posibilidades. Se trata de una guía visual pensada para facilitar el uso de la plataforma y mostrar todo su potencial. Con esta iniciativa, La Provincia refuerza su apuesta por una comunicación clara, cercana y accesible, invitando a nuevos lectores a descubrir una forma más completa de informarse.

Ventajas exclusivas para suscriptores

Más allá del ahorro económico, suscribirse a LA PROVINCIA implica acceder a un universo de beneficios diseñados para enriquecer la experiencia del lector. Entre ellos destacan los nuevos pasatiempos diarios, el acceso al Club del Suscriptor con descuentos y sorteos exclusivos, así como una app mejorada que ofrece una experiencia más ágil y personalizada. Los suscriptores también disfrutan de contenidos especiales que no están disponibles para el público general, lo que convierte la suscripción en una herramienta imprescindible para quienes desean estar bien informados y aprovechar al máximo cada contenido publicado.

Listamos las ventajas con más detalles a seguir:

✔ Acceso ilimitado a todas las noticias, reportajes y análisis, sin barreras ni interrupciones.

✔ Newsletters especiales exclusivas para suscriptores, con contenidos seleccionados y miradas que no encontrarás en ningún otro lugar.

✔ Nuevos pasatiempos, para informarte, entretenerte y desconectar cada día.

✔ Una app más premium, diseñada para que leer LA PROVINCIA sea más cómoda, rápida y personalizada.

✔ Acceso al Club del Suscriptor, con descuentos, sorteos especiales y múltiples ventajas pensadas para premiar tu fidelidad.

Además, la suscripción puede cancelarse en cualquier momento, lo que aporta flexibilidad y tranquilidad al usuario.

Un vínculo más fuerte con la comunidad

Desde la redacción de LA PROVINCIA destacan que esta iniciativa nace con el objetivo de “acompañar a los lectores en un momento de pausa, reflexión y conexión”, ofreciendo una forma diferente de acercarse a la actualidad: paso a paso, historia a historia, con el rigor y la cercanía que caracterizan al medio. La campaña ya ha despertado un notable interés entre los lectores habituales y aspira también a conquistar a una nueva generación que valora la información de calidad sin renunciar a la comodidad ni a un precio accesible.

👩🏻‍🏫 📰Porque lo mejor empieza cuando te suscribes: una experiencia de lectura que se adapta a tu ritmo de vida, disponible en cualquier momento y desde cualquier dispositivo (móvil, tablet, portátil o PC) para que siempre tengas a mano una buena historia que descubrir.

Esta promoción especial estará activa por tiempo limitado, hasta el próximo 23 de abril. Finalizado este periodo, la suscripción se renovará automáticamente a la tarifa vigente. Se trata, sin duda, de una oportunidad única para acceder a todo el contenido de LA PROVINCIA con condiciones excepcionales y disfrutar de un año completo de información fiable y de calidad.

👉 Haz clic en el botón "SUSCRÍBETE" y empieza hoy mismo a formar parte de una comunidad que apuesta por el mejor periodismo.