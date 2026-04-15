La Aemet prevé calima y ascenso de temperaturas este jueves en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera que este jueves entre una ligera calima en zonas altas de la provincia oriental y Tenerife que podría extenderse al resto de islas a últimas horas, en una jornada en la que se espera ascenso de las temperaturas que puede llegar a ser moderado en el interior.

Los cielos permanecerán con intervalos nubosos, poco nubosos o despejados en función del momento del día, y el viento soplará del nordeste en zonas bajas, con intervalos ocasionales de fuerte en vertientes del sureste y noroeste, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte.

Mientras, en medianías, lo hará flojo de componente este, y en cumbres, flojo de componente sur aumentando a moderado.

En cuanto al estado del mar, se esperan rachas de viento del nordeste con fuerza 5 o 6 de forma generalizada. Habrá marejada o fuerte marejada, y mar de fondo del norte de hasta dos metros de altura que, en la provincia occidental, aumentará hasta los tres metros rolando a noroeste conforme avance la jornada, informa Efe.

Esta es la previsión por islas para este viernes:

LANZAROTE

Predominio de los cielos poco nubosos, salvo intervalos nubosos en el norte de madrugada y a últimas horas. Calima ligera en zonas altas. Temperaturas máximas en ascenso, mínimas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 16 26

FUERTEVENTURA

Predominio de los cielos poco nubosos, salvo intervalos nubosos en el norte y oeste de madrugada y a últimas horas. Calima ligera en zonas altas. Temperaturas máximas en ascenso, mínimas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en la península de Jandía a últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 15 25

GRAN CANARIA

Predominio de los cielos poco nubosos o despejados, salvo cielo nuboso en el norte por debajo de los 600 o 800 metros de altitud hasta primeras horas de la mañana y a últimas horas. No se descartan lloviznas débiles, dispersas y ocasionales, principalmente en medianías del norte de madrugada. Intervalos de nubes altas a últimas horas. Calima ligera en zonas altas, que podrá ser significativa a últimas horas. Temperaturas máximas en ligero ascenso en costas, en moderado ascenso en medianías y zonas altas, sin descartar que sea localmente notable en cumbres. Mínimas sin cambios en zonas bajas y en ligero ascenso en medianías del sur. Viento del nordeste moderado en zonas bajas, con intervalos ocasionales de fuerte en el sureste y noroeste, sin descartar alguna racha localmente muy fuerte a últimas horas. Viento flojo del este en medianías y de componente sur en cumbres donde aumentará a moderado tras el mediodía. Brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 17 21

TENERIFE

Predominio de los cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas tras el mediodía, salvo cielo nuboso en el norte y por debajo de los 900 o 1.100 metros de altitud en la primera mitad del día y a últimas horas. No se descartan lloviznas débiles, dispersas y ocasionales, principalmente en medianías del norte de madrugada. Calima ligera en zonas altas a últimas horas. Temperaturas máximas en ligero ascenso en costas, en moderado ascenso en medianías y zonas altas, sin descartar que sea notable en cumbres. Mínimas sin cambios en zonas bajas y en ligero ascenso en medianías del sur. Viento del nordeste moderado en zonas bajas, con intervalos ocasionales de fuerte en el extremo noroeste y del sureste, predominando las brisas en el oeste. Viento flojo del este en medianías; y en cumbres centrales viento moderado del suroeste con intervalos ocasionales de fuerte, sin descartar rachas localmente muy fuertes durante las horas centrales.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 18 23

LA GOMERA

Predominio de los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas tras el mediodía, salvo cielo nuboso en el norte hasta primeras horas de la mañana y final del día. No se descartan lloviznas débiles, dispersas y ocasionales, principalmente en medianías del norte de madrugada. No se descarta calima ligera en cumbres a últimas horas. Temperaturas mínimas sin cambios, máximas en ligero ascenso. Viento del nordeste moderado, con intervalos ocasionales de fuerte en zonas bajas del sureste y oeste, sin descartar alguna racha localmente muy fuerte a últimas horas. Predominio de las brisas en el suroeste. En medianías flojo de componente este; y en cumbres viento flojo de componente sur aumentando a moderado tras el mediodía.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 18 23

LA PALMA

En el norte y este, predominio de los cielos nubosos sin descartar lloviznas débiles, dispersas y ocasionales, principalmente en medianías en la primera mitad del día. En el resto, predominio de los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas tras el mediodía. No se descarta calima ligera en cumbres a últimas horas. Temperaturas sin cambios o máximas en ligero ascenso. Viento del nordeste moderado, con intervalos ocasionales de fuerte en zonas bajas de las vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en el oeste. En cumbres, viento flojo de componente este aumentando a moderado y de componente sur tras el mediodía.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 16 22

EL HIERRO

Predominio de los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas tras el mediodía, salvo cielo nuboso en el norte hasta primeras horas de la mañana, cuando no se descartan lloviznas débiles, dispersas y ocasionales, principalmente en medianías y de madrugada. No se descarta calima ligera en cumbres a últimas horas. Temperaturas mínimas sin cambios, máximas en ligero ascenso. Viento del nordeste moderado, con intervalos ocasionales de fuerte en zonas bajas del sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el suroeste. En medianías flojo de componente este; y en cumbres, viento flojo de componente sur aumentando a moderado tras el mediodía.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 11 15