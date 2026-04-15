Canarias solo rasca 10,2 millones de los fondos estatales para combatir la violencia de género

Canarias se lleva 10,2 millones de euros de los 179,8 millones reservados a nivel estatal para luchar contra la violencia de género. El Ministerio de Igualdad, a través de la Conferencia Sectorial, autorizó este miércoles el reparto de fondos a las comunidades y ciudades autónomas, que recibirán cuantías que oscilan entre los 26,5 y los 2,2 millones. Aunque cada región destina estos fondos a programas distintos, todos ellos se realizan con un mismo objetivo: erradicar el machismo, una lacra que en apenas cuatro meses se ha cobrado la vida de 16 mujeres en España.

El Archipiélago, pese a ser la cuarta región con más violencia machista, solo rascó un 5,6% de la partida total. Las Islas son la séptima comunidad por número de habitantes y la octava que más dinero recibe de estos fondos, por detrás de Andalucía (26,5 millones), Cataluña (23), Madrid (19,2), Valencia (16,5), Galicia (13,5), Castilla y León (13) y Castilla La Mancha (11,2).

A la hora de realizar el reparto, el Ministerio tuvo en cuenta variables como la insularidad, la consideración de ciudad fronteriza, la distribución de mujeres, sobre todo, de aquellas más vulnerables -extranjeras, mayores de 65 años, con discapacidad, en paro o con trabajos temporales-; la densidad de población o la población rural.

Canarias pedirá más

La consejera de Bienestar Social del Gobierno autonómico, Candelaria Delgado, no ha entrado a valorar si la cuantía asignada es suficiente, pero desde su departamento ya adelantan que pedirán al Ministerio que incluya otros criterios, como la fragmentación del territorio o el número de mujeres incluidas en el sistema VioGén. Si el Estado da el visto bueno, todas estas “medidas correctoras” se traducirán en una partida mayor para el Archipiélago. Eso sí, para saber si se toman en consideración, habrá que esperar hasta la próxima Conferencia Sectorial, prevista para junio.

Dentro del Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género del Ministerio de Interior (VioGén) hay 6.532 mujeres de Canarias que están en vigilancia por riesgo de ser atacadas por un varón que es o fue su pareja. De ellas, la mitad tiene menores a su cargo. Este dato convierte al territorio insular en una de las comunidades con mayor tasa de incidencia de la violencia de género.

Delgado, tras la reunión con la ministra Ana Redondo, aludió a estos datos para advertir de que la violencia de género es un problema "de extrema gravedad". El número de mujeres asesinadas, añadió, es la cifra más estremecedora, "pero también hay que fijarse en las alertas que reciben los servicios de emergencia a diario, las denuncias que se registran en los juzgados de violencia de género y la certeza de que sólo se reporta un 75% de los casos”.

¿En qué se emplearán?

El grueso de la partida -160 millones- son fondos destinados al desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, mientras que los 19,8 millones restantes se invertirán en programas y planes autonómicos destinados a las víctimas de violencias sexuales. De los 10.204.378,15 euros que llegan a Canarias, 396.809 euros se reservan para la asistencia social de mujeres y menores y 61.331 euros, para desarrollar planes personalizados. A las Islas también le corresponden cerca de 500.000 euros para apoyar a víctimas de agresiones y abusos sexuales y otros 30.000, para prevenir abusos a menores tuteladas.

La consejera también anunció que en este ejercicio se podrán usar los remanentes del 2025 y que sucederá lo mismo con los de 2026. "Así podremos darle continuidad a muchos de los proyectos que ya hemos comenzado", explicó.

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El año pasado se recibió una cantidad similar -10,4 millones- que se destinó a medio centenar de proyectos gestionados a través del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Justicia, Educación o Juventud. En esta ocasión, la responsable regional subrayó que una buena parte de los fondos se dedicará a la concienciación de la violencia vicaria, para mejorar la detección y prevención de esos casos en los que un hombre utiliza -e incluso mata- a los hijos de una mujer con el fin de hacerle daño. "El dinero irá destinado a la prevención de la violencia y a la protección de las víctimas", apuntó.