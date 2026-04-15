Correos habilita 24 oficinas en Canarias para la regularización ‘exprés’ de inmigrantes

Falta de previsión e incertidumbre. El proceso de regularización extraordinaria de más de medio millón de personas inmigrantes en España —300.000 en Canarias— arranca este jueves 16 de abril por vía telemática y el 20 de abril en formato presencial, en medio de críticas por la falta de planificación. Mientras que Correos habilitará 24 oficinas en Canarias para la tramitación de este proceso exprés —una cifra que asciende a 371 a nivel nacional—, Comisiones Obreras (CCOO) denuncia "improvisación, deficiencia de medios técnicos y falta de formación del personal". La situación es clara. A apenas unas horas del inicio del proceso —que se ha retrasado dos semanas—, los distintos actores implicados cuestionan la gestión por su carácter precipitado. "Valoramos que Correos sea un instrumento estratégico de servicio público para este proceso de calado social, pero no podemos permitir que una medida de esta envergadura se pretenda ejecutar a costa de la salud laboral y la saturación de una plantilla que ya se encuentra al límite", denuncian desde CCOO.

De las 24 oficinas que se habilitarán en el Archipiélago, 13 estarán en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con una en La Palma, otra en La Gomera y otra en El Hierro, además de las ubicadas en Tenerife. En Las Palmas estarán operativas 11 oficinas, entre ellas una en Lanzarote y otra en Fuerteventura. En cuanto a las oficinas de la Seguridad Social, se prevé la habilitación de al menos una por provincia, aunque por el momento no se ha detallado la distribución a nivel insular. La información disponible es, de momento, de carácter general y no incluye el desglose completo por territorios: aún quedan cabos por atar.

Este escenario ha generado malestar entre los distintos actores implicados. Desde Comisiones Obreras denuncian la "inmediatez e improvisación" del proceso: "La empresa nos ha convocado a una reunión a contrarreloj, a escasos días del inicio del servicio, sin facilitarnos la documentación necesaria ni tiempo suficiente para negociar las condiciones de trabajo". La situación se complica si se tiene en cuenta que, en Canarias, la presión en las oficinas ya es elevada de por sí, por lo que afrontar un volumen tan alto de solicitudes sin una planificación adecuada podría derivar en una sobrecarga operativa.

Los expedientes

La atención por cada expediente puede prolongarse hasta los 30 minutos, lo que en el caso de Correos implicaría, según estimaciones internas, un refuerzo de plantilla de al menos un 30%. "Las oficinas de las islas corren un riesgo serio de colapso, afectando tanto a los nuevos usuarios como al servicio postal tradicional de los canarios", advierten desde Comisiones Obreras. Por el momento, tampoco se han concretado los refuerzos de personal previstos en las oficinas de Extranjería y de la Seguridad Social. De hecho, el personal de Extranjería ha convocado una huelga a partir del lunes para denunciar la falta de recursos humanos y alertar de la sobrecarga que supondrá la puesta en marcha de este proceso extraordinario de regularización.

Otro de los aspectos que denuncia CCOO es la falta de formación y de seguridad jurídica. Según el sindicato, solo una parte del personal —1.000 de los 5.000 trabajadores afectados— recibirá formación específica. "Exigimos que se garantice que el personal de ventanilla se limite a la recepción y escaneo de la documentación, sin asumir responsabilidades jurídicas ni tareas de asesoramiento legal para las que no están capacitados ni legalmente habilitados", reclaman. El escenario adquiere especial relevancia ante la deficiencia de medios técnicos. Para evitar que el proceso "sea un caos", el sindicato considera imprescindible la renovación de escáneres, la mejora del ancho de banda en las oficinas y garantizar el correcto funcionamiento de plataformas como MERCURIO o UTEX, claves para la tramitación de los expedientes.

Dada la sensibilidad del proceso, los riesgos de que fallen los mecanismos que aportan cita previa, control de aforo y refuerzos de seguridad en las oficinas de las capitales canarias y poblaciones de más de 50.000 habitantes para evitar situaciones de tensión o riesgo.