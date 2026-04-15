Directo I Sigue en directo la sesión del Pleno del Parlamento de Canarias de este 15 de abril de 2026

Sesión del Pleno del Parlamento de Canarias de este miércoles, 15 de abril de 2026, continuación de la jornada anterior.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, advirtió el pasado martes de un escenario “muy complicado” por el impacto de la guerra en Irán. Para hacer frente a sus posibles consecuencias, reclamó al Estado mayor margen de gasto, más capacidad de endeudamiento y una inyección de 1.650 millones de euros con el fin de que el Archipiélago pueda prepararse ante una posible escalada inflacionista derivada del conflicto.