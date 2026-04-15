EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

Rodríguez urge el cese de las sanciones para que las inversiones en Venezuela puedan desarrollarse plenamente La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha reivindicado este martes la importancia de superar el esquema de sanciones que pesan sobre su país en aras de lograr una mayor seguridad jurídica, por lo que ha abogado por el cese de las mismas para que "todas las inversiones" puedan desarrollarse en su totalidad. "Las sanciones deben cesar para que todas las inversiones puedan desarrollarse plenamente", ha defendido la mandataria interina en el marco de un encuentro estratégico en el Palacio de Miraflores con delegados del Gobierno de Estados Unidos y empresas energéticas independientes, ante quienes ha ratificado la voluntad de Caracas de erigir una relación de cooperación económica "sólida y duradera", de acuerdo con un comunicado presidencial.Convencida de que "una licencia no brinda la seguridad jurídica en la proyección del tiempo" porque "está sujeta a temporalidad", Rodríguez ha asegurado que tanto Estados Unidos como Venezuela tienen "la madurez suficiente" como para establecer "relaciones energéticas en el marco de las legislaciones de ambos países".

EEUU levanta las sanciones al sistema de banca pública de Venezuela El Gobierno de Estados Unidos levantó este martes las sanciones impuestas al sistema de banca pública venezolana, incluyendo al Banco Central de Venezuela. La medida, anunciada por el Departamento de Tesoro, también incluye al Banco de Venezuela, al Banco Digital de los Trabajadores, al Banco de Tesoro y cualquier entidad en la que alguna de estas instituciones tenga participación directa o indirecta de un 50 % o más.

Un opositor venezolano dice que es necesario que EEUU levante las sanciones contra el Banco Central El secretario general del partido Movimiento Por Venezuela (MPV), Simón Calzadilla, dijo este martes que es una "necesidad imperiosa" levantar las sanciones contra el Banco Central de Venezuela (BCV), impuestas desde 2019 por el Gobierno de Estados Unidos. A través de un comunicado de prensa, el exdiputado señaló que el retiro de estas medidas debe ser complementado con la recuperación de la autonomía del BCV, lo que debe garantizar que se detendrá el financiamiento del déficit fiscal al Ejecutivo con emisión de dinero digital "sin respaldo", el cual, sostuvo, es altamente inflacionario. "Con alta inflación no habrá estabilización, ni recuperación", añadió el opositor, pues el índice nacional de precios al consumidor cerró el 2025 en más de 400%.

Expresos políticos denuncian ante la ONU retrasos y negaciones de amnistía en Venezuela Un grupo de expresos políticos en Venezuela denunció este martes ante el personal en Caracas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) los retrasos y las negaciones a solicitudes de la amnistía, promulgada en febrero. La Red de Excarcelados por la Democracia (RED) también advirtió de la falta de respuestas por parte del Estado y remarcó que aún hay más de 400 presos políticos. El periodista y activista Carlos Julio Rojas, quien estuvo detenido desde 2024 y fue excarcelado en enero, indicó que sostuvo una reunión "muy productiva" con el personal de la ONU, durante la que él y otros compañeros describieron "una situación muy grave" relacionada, principalmente, con la Ley de Amnistía.

Machado habla con el presidente del Senado francés de la transición democrática en Venezuela La líder opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, se reunió este martes en París con el presidente del Senado francés, Gérard Larcher, para hablar sobre la transición democrática en el país latinoamericano y la necesidad de establecer un calendario electoral en 2026. Machado y Larcher centraron su conversación en "la transición democrática en Venezuela y la necesidad de establecer un calendario electoral este año", indicaron en redes sociales los servicios de comunicación de la líder opositora. Al igual que en su reunión de ayer con el presidente francés, Emmanuel Macron, Machado estuvo acompañada hoy por el politólogo y profesor Pedro Urruchurtu, la asesora Isadora Zubillaga y el abogado Antonio Ledezma.

Edmundo González pide unidad a los partidos para "lograr la democracia que los venezolanos ya decidieron" El líder opositor y candidato en las últimas elecciones presidenciales en Venezuela, Edmundo González, ha apelado este martes a la unidad de los partidos venezolanos, rechazando el "pensamiento único" y apelando a "lograr la democracia que los venezolanos ya decidieron" en las elecciones de julio de 2024. En un mensaje en redes sociales, el líder opositor ha rechazado una "idea de pensamiento único" y ha apostado por la pluralidad de ideas en un momento de transición e incertidumbre política en el país tras la interveción de Estados Unidos para derrocar al presidente, Nicolás Maduro, pero la continuidad del sistema chavista. "Cada partido, cada liderazgo, cada venezolano tiene un lugar en esta causa. Porque lo que nos une es más grande que cualquier diferencia: el país que queremos reconstruir", ha afirmado el político y diplomático venezolano.

Delcy Rodríguez entrega al exministro de Defensa Vladimir Padrino la cartera de Agricultura La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha nombrado este lunes al que fuera por más de una década ministro de Defensa en el país caribeño, Vladimir Padrino, como nuevo responsable de la cartera de Agricultura. "He designado a Vladimir Padrino López como nuevo Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras. Asume el compromiso de impulsar la producción agrícola para garantizar el abastecimiento nacional y contribuir al nuevo modelo económico diversificado del país", ha anunciado la mandataria interina en un mensaje publicado en sus redes sociales. A renglón seguido, Rodríguez ha querido darle las gracias a Julio León Heredia por su labor al frente de este cargo, agregando que el mismo "cumplirá nuevas responsabilidades".

EEUU ataca una embarcación vinculada al narcotráfico en el Pacífico y deja dos muertos Estados Unidos destruyó este lunes un nuevo bote supuestamente operado por organizaciones ligadas al narcotráfico en el Pacífico, en un ataque en el que murieron dos personas. El Comando Sur de Estados Unidos fue el encargado de ejecutar la nueva misión del plan Lanza del Sur y anunció el resultado del operativo en su cuenta de X junto a un video. Las fuerzas armadas detallaron que ningún militar resultó herido durante el operativo realizado en el Pacífico, en aguas internacionales cerca de Colombia.

Abel Gilbert Venezuela amplía sus acuerdos con la petrolera norteamericana Chevron y se abre a otros inversores La "presidenta encargada" de Venezuela, Delcy Rodríguez, suscribió este lunes en el Palacio de Miraflores un acuerdo que permite a la petrolera estadounidense Chevron expandir sus operaciones en el país sudamericano. A partir de este nuevo entendimiento, Chevrón incrementó al 49 % su participación en la empresa mixta Petroindependencia. A su vez le otorgó derechos para actividades primarias en la empresa mixta Petropiar en la franja del Orinoco. El anuncio se conoce pocas semanas después de que la Asamblea Nacional aprobara una nueva ley de Hidrocarburos y en momentos en que se esperan nuevos acuerdos con otras empresas multinacionales en la misma dirección. Lee la noticia completa.