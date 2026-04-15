El flotador del turismo libra a Canarias del primer golpe de la crisis global

La alta dependencia que tiene del turismo la economía canaria podría, de nuevo, convertirse en una mano ganadora para que la riqueza del Archipiélago siga creciendo a pesar del contexto geopolítico internacional tensionado. Lo que durante la crisis del coronavirus se convirtió en todo un hándicap, –que hizo que la economía se paralizara casi por completo ante una emergencia sanitaria que recomendaba, precisamente, reducir la movilidad–, ahora en un nuevo momento de incertidumbre puede ser la baza que haga que el crecimiento económico de las Islas continúe al alza. Aunque, eso sí, con una desaceleración , ya que en una economía global como la actual la región no puede ser inmune a lo que ocurra en el resto del mundo. El informe Situación de Canarias 2026, publicado por el BBVA, vuelve a señalar a la principal industria del Archipiélago como tabla de salvación y estima que la economía canaria crecerá un 2,5% este año y un 2% en 2027, manteniendose por encima del crecimiento estimado para el conjunto del Estado. Algo que ya venía siendo habitual en los últimos años, debido a la mayor actividad del sector turístico y al dinamismo que éste insufla en la economía de la región.

Aunque, eso sí, el economista jefe en España de BBVA, Miguel Cardoso, advirtió que el informe se ha elaborado partiendo de que el conflicto en Irán no llegue a eternizarse y, por eso, señaló que las previsiones pueden variar si la guerra se alarga y el precio del petróleo se mantiene alto durante todo el año. Aun así, Cardoso precisó que con el barril en torno a 90 o 100 dólares no se observan, aún, cambios en los patrones de consumo ni síntomas de recesión.

Sin embargo, Canarias se podría ver beneficiada por el desvío de turistas que renunciarán a viajar a destinos más cercanos a las zonas del conflicto, tal y como ya ocurrió, por ejemplo, durante la Primavera Árabe. Una llegada de visitantes que puede verse ligeramente incrementada justo en un momento en el que el número de turistas parecía comenzar a experimentar un suave aterrizaje después de varios años en máximos históricos.

Aunque este desvío de turistas no sorteará la desaceleración tanto en el gasto turístico como en las pernoctaciones, que ya se venía produciendo. Sin embargo, Cardoso precisó que esto llega en un momento bueno para Canarias, ya que, hasta ahora, se está experimentando un incremento del consumo interno –el gasto realizado por clientes de BBVA creció un 3,8% en el primer trimestre del año– y persisten los buenos datos de ocupación y de incrementos salariales. El informe también señala que la región cuenta con otra baza para poder esquivar, al menos en este primer momento, las consecuencias de la guerra, y es su menor dependencia energética al no ser una comunidad netamente exportadora. Sin embargo, el encarecimiento de los fletes y del transporte sí que puede reflejarse en el precio de los productos que llegan al Archipiélago.

Efectos económicos

Pero, ¿cómo afectará a la economía del Archipiélago esas buenas perspectivas turísticas? En el informe también se señala que en los próximos años la creación de empleo no se resentirá y el mercado laboral demandará 35.000 nuevos puestos de trabajo. Eso sí, el estudio indica que hay que poner atención al aumento de la productividad, que ha estado tradicionalmente por debajo de la media española. En la actualidad, es un 18% inferior a la del conjunto del país. ¿Y por qué es tan importante? Porque de lo contrario, si esta no mejora, el PIB per cápita –uno de los indicadores más utilizados para medir el nivel de bienestar económico de un territorio– podría continuar su descenso. En 2024 se situó en un 80,3% de la media española y puede retroceder tres décimas para 2027.

El informe señala igualmente que los salarios seguirán creciendo en Canarias y que ya el año pasado lo hicieron por encima de la inflación. Los sueldos pactados por convenio aumentaron un 5%, mientras que de media en España lo hicieron un 3,5%. Aunque la escalada del precio de los carburantes motivada por los ataques de EEUU e Israel a Irán pueden dar al traste esta situación, porque están ya descontrolando la inflación, que se había situado en el entorno del 2%.

El estudio insiste en que la economía canaria debe superar algunos retos que ya se han convertido en estructurales. El primero de ellos es la vivienda. La brecha que existe entre la creación de hogares y la construcción de casas está lastrando ya la actividad económica y dificultando encontrar trabajadores. El paro continúa en niveles altos, con un desempleo de larga duración que no se reduce a pesar de la falta de personal que evidencian muchas empresas. Canarias debe trabajar también en la inversión en sectores clave como, por ejemplo, la generación de energía eléctrica.