Giro radical del tiempo en Canarias: del frío invernal al intenso calor con temperaturas de 34 grados este fin de semana

El tiempo en Canarias dará un cambio significativo en los próximos días, pasando de un ambiente inusualmente frío y lluvioso a temperaturas propias del verano. Así, por ejemplo, en Cruz de Tejeda (Gran Canaria), se registraron 4,1 grados de temperatura el 8 de abril y 4,9 grados el pasado lunes, 13 de abril, valores inusuales que han estado por debajo de los registros esperados para estas fechas, según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La previsión de la Aemet para los próximos días contempla que el Archipiélago experimentará un ascenso térmico progresivo que alcanzará su punto máximo durante el fin de semana.

Este cambio, detalla eltiempo.es llega tras la retirada de una vaguada que había dejado condiciones más propias del invierno en amplias zonas de España. Con su desaparición, una masa de aire más cálido se asentará sobre el territorio, provocando un episodio de calor poco habitual para esta época del año.

Temperaturas en ascenso con valores de pleno verano

Las previsiones apuntan a que los termómetros podrían superar los 30 grados en numerosas zonas y alcanzar incluso los 34 grados en algunos puntos, especialmente en las islas orientales y en áreas del sur y oeste de Tenerife.

Este episodio cálido será más notable a partir del viernes y durante el fin de semana, cuando se espera que las temperaturas se sitúen en valores más propios del mes de junio que de abril.

El ascenso será generalizado, aunque con diferencias según la ubicación:

En zonas costeras, el aumento será más moderado

En medianías y cumbres, el incremento podría ser notable

En interiores de islas como Lanzarote y Fuerteventura se registrarán algunos de los valores más elevados

Presencia de calima y estabilidad atmosférica

El aumento de temperaturas vendrá acompañado de la llegada de calima, un fenómeno habitual en Canarias asociado a la entrada de polvo en suspensión procedente del Sáhara.

Según la previsión, esta intrusión será:

Ligera en un primer momento , especialmente en zonas altas de la provincia oriental

, especialmente en zonas altas de la provincia oriental Más intensa a partir del viernes , afectando a medianías y cumbres de las islas centrales

, afectando a medianías y cumbres de las islas centrales Significativa también en interiores de Lanzarote y Fuerteventura

Previsión detallada por días

Jueves 16 de abril: estabilidad con ligero ascenso térmico

Durante esta jornada predominarán los cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del archipiélago. No obstante, se esperan intervalos de nubes en el norte de las islas, especialmente a primeras y últimas horas del día, donde no se descartan lloviznas débiles y dispersas en zonas de medianías.

Las temperaturas mínimas se mantendrán estables o en ligero ascenso, mientras que las máximas comenzarán a subir, especialmente en zonas interiores.

El viento soplará del nordeste, con intervalos de intensidad fuerte en áreas del sureste y noroeste de las islas.

Viernes 17 de abril: subida moderada y aumento de la calima

El viernes continuará la tendencia al alza de las temperaturas, con un ascenso moderado que podría ser notable en zonas altas. Los cielos seguirán poco nubosos, aunque con presencia de nubes altas y algunos intervalos de nubes bajas en el norte de las islas montañosas.

La calima comenzará a ganar protagonismo, especialmente durante la segunda mitad del día, afectando a medianías y cumbres de las islas centrales.

En cuanto al viento, se mantendrá del nordeste en costas, mientras que en zonas altas predominará la componente sur, con intervalos de fuerte.

Sábado 18 de abril: calor intenso y máximas superiores a 34 grados

El sábado será la jornada más significativa de este episodio meteorológico. Se espera un ambiente estable, seco y caluroso, con cielos poco nubosos o despejados y presencia destacada de calima.

Las temperaturas seguirán subiendo, con máximas que superarán los 30 grados en amplias zonas, especialmente en:

Provincia oriental

Sur y oeste de Tenerife

En algunos puntos, los valores podrían alcanzar o incluso superar los 34 grados, lo que supone registros elevados para esta época del año.

El viento será en general moderado, con predominio de componente este en costas y sur en medianías y cumbres, donde no se descartan rachas fuertes.

Canarias se prepara para un cambio brusco de condiciones meteorológicas que dejará atrás el ambiente fresco de días anteriores y dará paso a un inicio anticipado de temperaturas veraniegas.