La Guardia Civil avisa: cuidado con esta estafa que puede llegar a los móviles de los canarios por WhatsApp y vaciar las cuentas bancarias
La Guardia Civil insiste en la importancia de mantenerse informados para evitar cualquier intento de fraude
Muchos de los mensajes que se reciben en el teléfono móvil son con fines publicitarios e inofensivos. Sin embargo, hay otros mensajes que llega por parte de los ciberdelincuentes que tienen como objetivo vaciar las cuentas bancaras de sus víctimas. Para ello, utilizan diferentes técnicas para que los usuarios caigan en la trampa a través de WhatsApp.
La Guardia Civil ha alertado a los ciudadanos a través de sus redes sociales sobre la estafa que utiliza una oferta de trabajo a través de WhatsApp para engañar a asus víctimas. "¡Cuidado! ¿Te ha llegado una oferta de trabajo por WhatsApp prometiendo dinero fácil solo por dar "likes"? ¡No caigas! Es una estafa", advierte. "Bloquea el número y reporta inmediatamente. ¡Que no te engañen!", añaden los agentes.
Smishing
El smishing es una técnica que consiste en el envío de mensajes por parte de un delincuente a un usuario haciéndose pasar por una entidad, banco o institución publica con el propósito de conseguir información personal y bancarias para acceder a sus cuentas y realizar cargos. "Generalmente, el mensaje invita a llamar a un número de tarificación especial o acceder a un enlace de una web falsa bajo un pretexto", explican desde el INCIBE. En este caso se trata de ofertas de trabajo a través de WhatsApp, que buscan aprovecharse de la vulnerabilidad de las víctimas para acceder a sus cuentas bancarias y vaciarlas.
Recomendaciones de la Guardia Civil para evitar estafas
Las autoridades han lanzado una serie de consejos para que los ciudadanos eviten ser víctimas de fraudes o hurtos:
- Mantenerse informado es fundamental para prevenir estafas
- En caso de duda, verifica siempre en fuentes oficiales o comprueba la identidad de los desconocidos
- Evitar llevar grandes cantidades de dinero en efectivo encima y utiliza la tarjeta de crédito, especialmente en aglomeraciones
- Camina siempre por la parte interior de la acera y no pierda de vista el bolso
- Desconfía de ofertas tentadoras
- Cierra cuentas bancarias o tarjetas bancarias, para evitar que los ciberdelincuentes puedan acceder a ellas
- Cuidad al sacar dinero, protege tu número secreto
- Desconfía de técnicos sin aviso previo y verifica su identidad
- No compartas ni datos personales ni bancarios, tampoco accedas a enlaces sospechosos porque te pueden llevar a páginas web fraudulentas
Ante cualquier intento de fraude interpón una denuncia ante la Guardia Civil o la Policía Nacional presentando las pruebas, si las tienes. De esta manera, los agentes podrán comenzar una investigación para frenar todo tipo de fraude.
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