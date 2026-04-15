Dónde lloverá este miércoles en Canarias: así es la previsión por islas
Canarias amanece con intervalos nubosos y viento fuerte, especialmente en las vertientes norte de las islas, donde se esperan lluvias débiles y ocasionales en zonas de medianías
Canarias arranca la jornada de este miércoles con intervalos nubosos, especialmente en las vertientes norte de las islas, donde no se descartan lluvias débiles, dispersas y ocasionales en zonas de medianías durante las primeras horas del día.
Las temperaturas se mantienen estables en general, con mínimas en ligero ascenso y máximas sin grandes variaciones, lo que deja una sensación térmica suave a primera hora de la mañana en la mayor parte del Archipiélago.
El protagonista del día será el viento. El alisio sopla con intensidad, con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes, especialmente en las vertientes sureste y noroeste de las islas. En cambio, en las costas del suroeste predominarán las brisas.
En zonas altas, el viento será más flojo y de componente este, mientras que en el mar se espera viento del noreste de fuerza 5 a 6, con áreas de fuerza 7 mar adentro, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte con olas de entre dos y tres metros.
Previsión por islas :
GRAN CANARIA
Poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte, sin descartar lluvias débiles, dispersas y ocasionales en medianías, principalmente a primeras horas. Temperaturas sin cambios o máximas en ligero ascenso. Alisio, con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en el suroeste; en cumbres, viento del nordeste disminuyendo a flojo de componente este durante la mañana.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Las Palmas de Gran Canaria 17/21
LANZAROTE
Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso tras el mediodía. No se descarta calima ligera y en altura a últimas horas. Temperaturas sin cambios o máximas en ligero ascenso. Alisio, con intervalos de fuerte en la mitad sur durante la primera mitad del día, sin descartar rachas ocasionales muy fuertes.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Arrecife 16/23
FUERTEVENTURA
Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso tras el mediodía. No se descarta calima ligera y en altura a últimas horas. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ligero ascenso. Alisio.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Puerto del Rosario 16/23
TENERIFE
Poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte, sin descartar lluvias débiles, dispersas y ocasionales, en especial en medianías del noreste. Temperaturas con pocos cambios. Alisio, con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste y amainando a últimas horas. Predominio de las brisas en el oeste. En cumbres centrales, viento del nordeste disminuyendo a flojo de componente este tras el mediodía.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Santa Cruz de Tenerife 18/22
LA GOMERA
Poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte, sin descartar lluvias débiles, dispersas y ocasionales. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Alisio, con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, principalmente durante la primera mitad del día. Predominio de las brisas en el suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- San Sebastián de La Gomera 17/22
LA PALMA
Poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte, sin descartar lluvias débiles, dispersas y ocasionales. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Alisio, con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, principalmente durante la primera mitad del día. Predominio de las brisas en el suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Santa Cruz de La Palma 15/21
EL HIERRO
Poco nuboso con predominio de cielos nubosos en el norte, sin descartar lluvias débiles, dispersas y ocasionales, en especial en medianías del noreste. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Alisio moderado a fuerte, con probables rachas ocasionales muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el oeste; en cumbres, viento de componente este flojo en general.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Valverde 11/15
- El Premio Nobel de Física de 2016 se maravilla con las aplicaciones prácticas de su teoría: 'El control de la materia nos permite fabricar objetos microscópicos
- Anabel Pantoja lamenta la muerte de Manuel: 'Hasta al irte fuiste generoso
- El Puerto de Las Palmas se prepara para la llegada de otras nuevas cuatro grúas para las terminales de contenedores
- Muere Goyi Arévalo, madre y gran apoyo de Sara Carbonero
- Horóscopo de abril: los signos que toman impulso esta semana según Esperanza Gracia
- Gran Canaria tendrá en Taliarte, en Telde, un nuevo centro de recuperación de tortugas, aves marinas y cetáceos
- Un pastor halla la mochila de la influencer Annabella Lovas, la joven localizada muerta hace un año en un barranco de Gran Canaria
- No cabe ni un barco: el Puerto de Las Palmas alcanza su plena ocupación con once buques offshore atracados en sus muelles