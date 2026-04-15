Dónde lloverá este miércoles en Canarias: así es la previsión por islas

Canarias arranca la jornada de este miércoles con intervalos nubosos, especialmente en las vertientes norte de las islas, donde no se descartan lluvias débiles, dispersas y ocasionales en zonas de medianías durante las primeras horas del día.

Las temperaturas se mantienen estables en general, con mínimas en ligero ascenso y máximas sin grandes variaciones, lo que deja una sensación térmica suave a primera hora de la mañana en la mayor parte del Archipiélago.

El protagonista del día será el viento. El alisio sopla con intensidad, con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes, especialmente en las vertientes sureste y noroeste de las islas. En cambio, en las costas del suroeste predominarán las brisas.

En zonas altas, el viento será más flojo y de componente este, mientras que en el mar se espera viento del noreste de fuerza 5 a 6, con áreas de fuerza 7 mar adentro, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte con olas de entre dos y tres metros.

Las Palmas de Gran Canaria amanece con lluvia / José Carlos Guerra

Previsión por islas :

GRAN CANARIA

Poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte, sin descartar lluvias débiles, dispersas y ocasionales en medianías, principalmente a primeras horas. Temperaturas sin cambios o máximas en ligero ascenso. Alisio, con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en el suroeste; en cumbres, viento del nordeste disminuyendo a flojo de componente este durante la mañana.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 17/21

LANZAROTE

Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso tras el mediodía. No se descarta calima ligera y en altura a últimas horas. Temperaturas sin cambios o máximas en ligero ascenso. Alisio, con intervalos de fuerte en la mitad sur durante la primera mitad del día, sin descartar rachas ocasionales muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 16/23

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso tras el mediodía. No se descarta calima ligera y en altura a últimas horas. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ligero ascenso. Alisio.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 16/23

TENERIFE

Poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte, sin descartar lluvias débiles, dispersas y ocasionales, en especial en medianías del noreste. Temperaturas con pocos cambios. Alisio, con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste y amainando a últimas horas. Predominio de las brisas en el oeste. En cumbres centrales, viento del nordeste disminuyendo a flojo de componente este tras el mediodía.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 18/22

LA GOMERA

Poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte, sin descartar lluvias débiles, dispersas y ocasionales. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Alisio, con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, principalmente durante la primera mitad del día. Predominio de las brisas en el suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 17/22

LA PALMA

Poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte, sin descartar lluvias débiles, dispersas y ocasionales. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Alisio, con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, principalmente durante la primera mitad del día. Predominio de las brisas en el suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 15/21

EL HIERRO

Poco nuboso con predominio de cielos nubosos en el norte, sin descartar lluvias débiles, dispersas y ocasionales, en especial en medianías del noreste. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Alisio moderado a fuerte, con probables rachas ocasionales muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el oeste; en cumbres, viento de componente este flojo en general.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

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