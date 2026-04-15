Multas de hasta 3.000 euros por llevar la música alta en el coche: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios

Al subir al vehículo, una de las primeras acciones que llevan a cabo los conductores es ponerse música para disfrutar del trayecto. Escuchar música, la radio o un podcast es un hábito común en los vehículos, ya que ayuda a que el desplazamiento sea más ameno.

La Dirección General de Tráfico (DGT) insiste en que la música puede ayudar a los conductores durante el trayecto, pero el problema se da cuando el volumen es excesivo y pierde la noción de lo que ocurre a su alrededor.

Un riesgo para la seguridad

Más allá de las sanciones económicas a las que se enfrenten los conductores, el principal problema de llevar el volumen de la música alto es la seguridad. Un volumen excesivo puede impedir escuchar sonidos fundamentales durante la conducción, como sirenas de ambulancias o vehículos policiales.

También puede generar distracciones o alterar el comportamiento al volante. Por ello, la DGT recomienda mantener siempre un volumen moderado que no interfiera en la atención ni percepción del entorno.

Escuchar música en el coche / LP

El volumen puede salir muy caro a los conductores

El nivel acústico se mide en decibelios, y aunque no exista una cifra única para todo el país, muchos ayuntamientos toman como referencia los 87 decibelios. Los conductores que superen ese límite se pueden enfrentar a un proceso sancionador.

Los conductores que superen este nivel está cometiendo una infracción que depende de las ordenanzas municipales, que son quienes fijan la cuantía de la multa. En estos caso, las sanciones oscilan entre 100 y 3.000 euros. Además, circular con la música elevada y las ventanillas bajadas puede agravar la situación.

Un gesto cotidiano como subir demasiado el volumen de la música, puede acabar con una multa o en un accidente de tráfico. El volumen siempre debe permitir escuchar o que ocurre alrededor del conductor, no debe ser un elemento de distracción.

Prohibido usar auriculares

Un dispositivo para escuchar música que está totalmente prohibido al volante es el uso de cascos o auriculares. Esos reducen la capacidad auditiva del conductor y se considera una infracción grave, sancionada entre 200 y 500 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.