Ya es oficial: Canarias aprueba una serie de medidas tributarias para aliviar las dificultades financieras tras la guerra de Oriente Medio

El Ejecutivo Canario ha aprobado un conjunto de medidas para paliar el impacto económico derivado de la crisis de Oriente Medio. El decreto ley 3/2026, publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), introduce nuevas novedades en el IGIC y otras figuras fiscales con el objetivo de frenar el encarecimiento de la energía, los combustibles y los productos básicos.

Las nuevas medidas, que tendrán carácter temporal en determinados casos, se aplicarán de forma progresiva.

¿Qué productos se incluyen en la ley?

Por un lado, la nueva norma establece la aplicación del tipo cero del IGIC para el petróleo y sus derivados, el gas, las briquetas y pellets procedentes de la biomasa, asi como la madera destinada a la leña. La medida estará vigente desde el 8 de abril hasta el 30 de junio y busca contener el encarecimiento de la energía en hogares y empresas.

Además, el tipo cero se aplicará a productos alimenticios básicos como la sal, la mantequilla y el café tostado, incluida su versión descafeinada.

Por otro lado, a partir del 1 de julio de 2026, el gas tributará con un tipo reducido del 1% del IGIC, dentro de un proceso de transición del sistema fiscal autonómico.

El tipo cero se aplicará a productos alimenticios básicos como la sal, la mantequilla y el café tostado / LP / DLP

¿Qué sectores serán los más afectados?

Agricultores y transportistas verán incrementada hasta el 99,99% la devolución del Impuesto Especial sobre combustibles entre abril y junio de 2026, con el objetivo de compensar el encarecimiento del carburante y reforzar a uno de los sectores más perjudicados por la crisis de Oriente Medio.

A partir del 1 de enero de 2027, el límite de facturación se elevará hasta los 50.000 euros para poder acogerse al régimen especial del pequeño empresario en el IGIC (REPEP).

Asimismo, desde el 1 de julio de 2026 se establecerá, de forma puntual, la opción de acogerse al REPEP para aquellos empresarios y profesionales autónomos que quedaron excluidos por haber superado en 2025 los 30.000 euros de facturación, siempre que no excedan los 50.000 euros.

Tractorada de protesta de los agricultores canarios. / E.D. / L.P.

¿Cuáles son las principales modificaciones?

El decreto introduce las siguientes modificaciones en el Decreto Legislativo 1/2025, de 13 de octubre, por el que aprueba el texto refundido de las normas legales aprobadas por la Comunidad Autónoma de Canarias en relación con el Impuesto General Indirecto Canario y el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias:

Se modifica el artículo 89 y se añade una disposición adicional séptima (Artículo 1 del Decreto ley 3/2026, de 6 de abril)

Se modifica el artículo 33 bis y 34.Uno.a) (Artículo 2 del Decreto ley 3/2026, de 6 de abril)

Se añaden los números 11.º) bis, 11.º) ter y 11.º) quater al artículo 33.Uno (Artículo 3 del Decreto ley 3/2026, de 6 de abril)

El Gobierno de Canarias enmarca estas medidas como una respuesta de carácter temporal vinculada a estabilizar la economía y proteger tanto a los consumidores como a los sectores productivos más expuestos.