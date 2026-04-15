¿Qué oficinas de Correos tramitarán la regularización de migrantes en Canarias?

El plan para la regularización extraordinaria de más de medio millón de personas migrantes en España ya está en marcha, y la Administración ha comenzado a reforzar sus recursos para absorber el elevado volumen de solicitudes previstas. Más de 300.000 personas podrían beneficiarse de esta medida en Canarias. Los datos preliminares indican que para el proceso se habilitarán 13 oficinas de Correos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife: una en La Palma, una en La Gomera y otra en El Hierro, además de las ubicadas en Tenerife. En la provincia de Las Palmas operarán 11 oficinas, entre ellas una en Lanzarote y otra en Fuerteventura. A nivel nacional, la cifra asciende a un total de 450 oficinas en todo el país. La mayoría serán sucursales de Correos - 371-, aunque también se utilizarán delegaciones de la Seguridad Social y oficinas de extranjería para la tramitación de las solicitudes. Estas dependencias comenzarán a tramitar solicitudes desde este lunes 20 de abril y hasta el próximo 30 de junio.

Las oficinas de Correos en las Islas, además, se verán reforzadas con dependencias de la Seguridad Social, al menos una por cada provincia. Pero, pese a que la Seguridad Social incorporará 550 profesionales adicionales para hacer frente al aumento de la carga de trabajo, el personal de las oficinas de extranjería ha convocado una huelga a partir del lunes 20 de abril para denunciar la falta de dotación de recursos humanos y advertir de la sobrecarga que supondrá la puesta en marcha de este proceso extraordinario de regularización.

¿Cómo solicitar la regularización en Correos?

Las personas que deseen acogerse al plan podrán presentar la solicitud de regularización de manera presencial a través de las oficinas de Correos habilitadas. Para ello, será necesario obtener cita de manera previa por vía telemática, a través de la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o llamando al teléfono 060, a partir de este jueves 16 de abril. Una vez obtenida la cita, las personas interesadas deberán presentar la solicitud junto con la documentación requerida en la oficina asignada.

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La selección de las oficinas de Correos se ha realizado teniendo en cuenta la previsión de solicitudes y las necesidades en materia de extranjería de cada provincia. En este proceso participarán alrededor de 1.000 profesionales de Correos, que han recibido formación específica para la tramitación de las solicitudes y para poder actuar, cuando sea necesario, en representación de las personas solicitantes durante la presentación de la documentación.