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De ‘El Rey León’ a ‘Toy Story’: así será el gran concierto que te hará revivir tu infancia y que llega a Gran Canaria y Tenerife

La Film Symphony Orchestra (FSO) presentará 'Toon Story' en Gran Canaria y Tenerife, ofreciendo un espectáculo con bandas sonoras de animación y más de 70 artistas en escena

De ‘El Rey León’ a ‘Toy Story’: así será el gran concierto que te hará revivir tu infancia llega a Gran Canaria y Tenerife

De ‘El Rey León’ a ‘Toy Story’: así será el gran concierto que te hará revivir tu infancia llega a Gran Canaria y Tenerife / LP/DLP

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

La Film Symphony Orchestra (FSO) regresa a Canarias con Toon Story, un espectáculo que rinde homenaje a las bandas sonoras más emblemáticas del cine de animación y que llegará a Gran Canaria y Tenerife a finales de abril y principios de mayo.

El Auditorio Alfredo Kraus, en Gran Canaria, acogerá los conciertos del 24 al 26 de abril, mientras que el Auditorio Adán Martín, en Tenerife, hará lo propio los días 2 y 3 de mayo, dentro de una gira nacional que recorrerá 30 ciudades.

El espectáculo propone un viaje musical por varias generaciones a través de dieciséis temas icónicos del cine de animación, interpretados por más de 70 artistas entre músicos y cantantes. En total, se espera que más de 12.000 personas disfruten de esta experiencia en las islas.

La Gira Toon Story de la FSO supone el mayor homenaje a las bandas sonoras del cine de animación de varias generaciones

La Gira Toon Story de la FSO supone el mayor homenaje a las bandas sonoras del cine de animación de varias generaciones / LP/DLP

Bajo la dirección de Constantino Martínez-Orts, la orquesta ofrecerá un recorrido por clásicos inolvidables como El Rey León, Toy Story, La Bella y la Bestia o Aladdín, junto a producciones más recientes como Cómo entrenar a tu dragón o Kung Fu Panda.

Toon Story se presenta como una propuesta pensada para todos los públicos, con un formato que combina música sinfónica, narrativa y espectáculo visual. La puesta en escena busca transportar al público a su infancia a través de la emoción, el humor y la aventura que caracterizan al cine de animación.

Más de 70 artistas entre músicos y cantantes deleitarán a más de 12.000 personas en las islas

Más de 70 artistas entre músicos y cantantes deleitarán a más de 12.000 personas en las islas / LP/DLP

Con más de una década de trayectoria, 350 conciertos y más de 650.000 espectadores, la Film Symphony Orchestra se ha consolidado como una de las formaciones más reconocidas en la interpretación de música de cine en España.

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Esta nueva gira refuerza su vínculo con Canarias, donde ya ha cosechado numerosos llenos en anteriores ediciones, consolidando una propuesta que combina calidad musical y espectáculo para todos los públicos.

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