DIRECTO | Última hora sobre la crisis migratoria en Canarias: actualidad de hoy

Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo.

En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.

Johanna Betancor Galindo El papa León XIV recibe un fragmento de cayuco llegado a Canarias para visibilizar el drama migratorio El papa León XIV ha tenido este lunes un contacto directo, aunque simbólico, con el drama migratorio que se vive en Canarias, especialmente en la isla de El Hierro. Aunque no está previsto que el Pontífice visite este territorio durante su viaje oficial a España, ha podido conocer de primera mano una de las realidades que marcaron el origen de esta visita.

EFE Temor a que el pacto europeo convierta a las Islas en «cárcel» La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, reclamó al Ejecutivo central que aclare cómo afectará al Archipiélago la aplicación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, advirtiendo que no se tolerará que Canarias se convierta en una «cárcel» para personas migrantes. Más información

Flora Marimón Freno al ‘sablazo’ de 600 euros: las ONG tramitarán la regularización de inmigrantes Entidades canarias se registran para gestionar gratis el papeleo de migrantes a fin de que llegue ‘filtrado’ a Extranjería, aliviar los colapsos y evitar abusos

Alexandra Socorro ¿Por qué aumentan las llegadas por la ruta canaria? El bloqueo de fronteras entre países de África Occidental reactiva la ruta atlántica tras un descenso del 80% a principios de 2026

Europa Press El Gobierno eleva de 16.016 a 17.081 el número de plazas de las comunidades para acoger a menores migrantes La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, anunció que el Ministerio elevará "de manera inminente" al Consejo de Ministros el real decreto para aumentar la capacidad de acogida

Andrea Saavedra "Es una absoluta deslealtad institucional, una falta de respeto y un acto antidemocrático": Torres carga contra el PP por su ausencia en la sectorial El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática acusa al Partido Popular de bloquear el funcionamiento de los órganos del Estado

Andrea Saavedra Candelaria Delgado sobre el plantón del PP en la sectorial: "Lo lógico es venir y protestar aquí" La ausencia de las comunidades populares impide celebrar la reunión y retrasa el debate sobre la prórroga del decreto

Andrea Saavedra El PP revienta la reunión para fijar el nuevo reparto de menores migrantes Las comunidades gobernadas por los populares plantan al Gobierno en la sectorial y justifican su ausencia en un defecto de forma en la convocatoria Más información