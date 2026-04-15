Virgilio Zapatero sobre la corrupción:"Un presidente es responsable de lo que hace su equipo; no puede decir simplemente: "Yo no lo sabía"

El catedrático de Filosofía del Derecho y exministro de Relaciones con las Cortes con Felipe González, Virgilio Zapatero Gómez, participó este miércoles en el ciclo de conferencias España: democracia demediada, organizado por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria , donde aborda el vaciamiento del Parlamento, la polarización política y la rendición de cuentas como elementos clave para entender los desafíos actuales de la democracia española.

-Usted sostiene que el Parlamento español se está vaciando de contenido. ¿Cuáles son los motivos principales de este fenómeno?

-Hay varios factores. El primero es que la polarización está provocando una judicialización de la política. Estamos viviendo una huida hacia el Código Penal, donde la sociedad y los políticos parecen tener una pasión por el castigo, creyendo que todo se resuelve endureciendo penas en lugar de hacer políticas públicas. Además, los partidos se han vuelto menguantes mientras que los líderes son cada vez más fuertes, convirtiéndose en plataformas electorales similares al sistema norteamericano.

- ¿En qué medida afectan estos 'hiperliderazgos' a la democracia parlamentaria?

-Son sencillamente incompatibles. Una democracia parlamentaria requiere que el Gobierno sea elegido y controlado por las Cortes, pero los líderes actuales han evitado el control interno. He llegado a definirlos como líderes desatados de controles. Toman decisiones unilaterales como , por ejemplo, el cambio de postura [de Pedro Sánchez] respecto al Sáhara y Marruecos. Estos cambios de política deberían haber sido objeto de un debate público y parlamentario previo en lugar de ejecutarse de la noche a la mañana, Los partidos, que deberían ser el canal de participación, son ahora clubs de fans fanatizados donde todo lo que dice el líder es bueno y lo de la oposición es malo. Esto debilita la capacidad de los ciudadanos para controlar a sus gobernantes más allá de votar cada cuatro años.

“Propongo privar a los partidos de la capacidad de ejercer la acción popular para sacarlos de los tribunales, su arma más letal"

-Usted hace una crítica muy dura sobre cómo los partidos usan los tribunales. ¿Qué propone al respecto?

-Propongo privar a los partidos de la capacidad de ejercer la acción popular. No tiene sentido que utilicen el Código Penal como el arma más letal de la política, presentando querellas basadas en un simple rumor o una breve noticia en lugar de debatir en el Parlamento. La imagen que dan los dos grandes partidos es la del grabado de Goya, del duelo a garrotazos. Los dos principales partidos están hundiéndose a garrotazos, dándole el uno al otro. Hay que sacar a los partidos de los juzgados y devolverlos a las asambleas, que es donde deben hacer política.

-¿Cómo afecta esta judicialización al control que el Parlamento ejerce sobre el Gobierno?

-Es el pretexto perfecto para el bloqueo. En cuanto un tema se judicializa, el Gobierno se encierra y deja de dar información al Parlamento bajo la excusa de que está judicializado. Esto impide la accountability, la rendición de cuentas, la transparencia, que exige una información fiel, completa e inmediata al Parlamento. En las democracias consolidadas, la mayor parte de las dimisiones ocurren por mentir al Parlamento, porque quien miente a las Cortes engaña a la soberanía nacional; pero aquí, la interdicción de la mentira no parece existir.

«Es muy grave que Pedro Sánchez diga que piensa gobernar sin el concurso del Parlamento»

Virgilio Zapatero, jurista y exministro, en Las Palmas de Gran Canaria. / Alejandro Quevedo

-¿A qué se refiere exactamente?

-Un ejemplo muy grave es el de la Amnistía. En plena campaña se dijo que era inconstitucional y que no se haría, y a los cinco días de las elecciones se pasó a decir que sí era constitucional. Eso es mentir a los votantes. También es alarmante que un presidente, en este caso Pedro Sánchez, diga que piensa gobernar sin el concurso del Parlamento. En una democracia parlamentaria, decir eso es decir que no crees en el Parlamento, y eso es muy grave.

-¿Qué responsabilidad tiene un líder sobre las personas que nombra ante casos de corrupción, como los que vemos diariamente en las noticias?

-Existe lo que llamamos la diligencia debida. Un presidente o ministro responde por las personas que elige. No puede decir simplemente: «yo no lo sabía». Si no fue diligente al comprobar la fiabilidad y méritos de su equipo, es responsable, porque si usted no ha sido diligente a la hora de seleccionar el personal, usted es responsable. El presidente no es responsable lo que pueda haber hecho Ábalos o lo que haya hecho koldo, pero sí puede ser responsable si lo conoció e inmediatamente no tomó medidas. La pregunta, por lo tanto, es ¿cuándo se enteró?

“El debate en el Parlamento se ha encrespado tanto que debería emitirse en horarios que no lo vean los niños”

-El clima en el Congreso es cada vez más tenso. ¿Cómo ve usted el nivel actual de los debates siendo exministro?

-El estilo se ha encrespado tanto que a veces pienso que las retransmisiones del Parlamento deberían ponerse en un horario que no vean los niños. El interpelante empieza insultando y el interpelado contesta con otro insulto o una repregunta. España ya no parece una sociedad, sino un campo de batalla. Antes se buscaban puentes y consensos; ahora se busca obsesivamente el punto de desacuerdo para que el otro no pueda aceptar nada. Hemos cambiado los acueductos por muros y trincheras.

“Es una vergüenza lo que se hace con los decretos ómnibus y las enmiendas de último minuto para evitar la tramitación parlamentaria; el Tribunal Constitucional debe pararlo”

-Ante este panorama de un Parlamento vaciado ¿dónde está la solución?

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-La solución debe venir de los militantes, que no pueden ser fans ciegos, y de los ciudadanos, exigiendo un cambio de actitud. Pero, sobre todo, del Tribunal Constitucional. El Tribunal debe actuar urgentemente para defender no solo el contenido de la Constitución, sino los procedimientos parlamentarios. Debe parar el abuso de los decretos leyes, las leyes ‘ómnibus’ y las enmiendas de último minuto que evitan el debate real. Si el Tribunal Constitucional no hace respetar las reglas del juego, el Parlamento seguirá vaciándose.