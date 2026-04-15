Visita del papa a Canarias: el Gobierno estudia suspender las clases, incentivar el teletrabajo y potenciar el transporte público

La Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria acogió este miércoles una reunión de coordinación a razón del dispositivo de movilidad que se está preparando en las Islas con motivo de la visita del papa León XIV, prevista para el 11 de junio. El delegado del Gobierno autonómico, Anselmo Pestana, y el obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, atendieron a los medios de comunicación a la salida de la asamblea: suspender las clases durante la visita, incentivar el teletrabajo por parte del sector privado y potenciar el transporte público sobre la movilidad personal son algunas de las claves para luchar contra la congestión prevista.

El delegado Pestana contó que se encuentran en vías de comunicación con la Consejería de Educación para que los eventos académicos previstos para el 11 de junio se muevan a otra fecha. Por otro lado, se encuentra en conversaciones con el sector privado para que, en la medida de lo posible, se opte por el trabajo telemático y los empleados no tengan que desplazarse a su puesto de trabajo. Por otro lado, para acceder a la zona de Siete Palmas, donde está previsto el evento multitudinario que presidirá el pontífice, se plantea reforzar el transporte público y cerrar el paso a los vehículos personales.

Por otro lado, el obispo Mazuelos comentó que están cerca de los 1.000 voluntarios para apoyar a la Diócesis en la organización de los actos papales. Al respecto del evento multitudinario, se plantea la utilización del anexo al estadio y del Gran Canaria Arena, cuyo acceso se gestionará a través de una inscripción con unas 60.000 plazas disponibles. En los exteriores, se colocarán pantallas para los que no hayan conseguido acceder al recinto puedan seguir el evento.

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