Casi 200 expertos y académicos sobre internacionalización y cooperación universitaria se dan cita en la ULPGC

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) acoge el 16 y 17 de abril las XXIV Jornadas de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) del ámbito de la internacionalización y cooperación. Casi 200 académicos, expertos y responsables universitarios de estas áreas se dan cita en esta reunión anual en donde se abordan algunos de los principales desafíos de la internacionalización universitaria y la cooperación académica.

Es la primera vez que la ULPGC es sede de esta reunión sectorial de CRUE y, precisamente por celebrarse en Canarias, este encuentro se enmarca bajo el lema “Noticias desde los límites”, con el fin de reflexionar en torno a la posición ultraperiférica de Canarias como espacio estratégico y transfronterizo de encuentro entre Europa, África y América.

Desde este contexto, las jornadas proponen en esta XXIV edición poner en común el papel de las universidades españolas ante las actuales transformaciones geopolíticas, tecnológicas y sociales. En ese sentido, los responsables universitarios expondrán aspectos claves como la movilidad de estudiantes y sus principales escollos administrativos (visados) con países externos a la Unión Europea, la geopolítica del conocimiento, las dinámicas migratorias, la cooperación con África o la evolución de los programas europeos.

Además, la ULPGC presentará mañana, viernes, 17 de abril, a las 16,30 horas, y ante los expertos y representantes universitarios, la iniciativa estratégica ‘Bridge to África’, que lideran las dos universidades públicas canarias y que se está consolidando como plataforma de cooperación universitaria, científica y académica entre Europa y África. El Vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la ULPGC, Jin Taira, analizará en una ponencia especial el papel de las universidades e instituciones del archipiélago canario en el impulso de alianzas académicas, de movilidad, investigación conjunta y transferencia de conocimiento con países africanos, dada la estratégica situación geográfica de las dos universidades públicas canarias, que se convierten en puente de conexión entre ambos continentes.

Además, en estas jornadas también se expondrá la creación de las nuevas alianzas europeas y el papel que juegan en la cooperación entre universidades como ejes de trabajo y colaboración. Sólo un 10% de universidades europeas forman parte de distintas alianzas. Entre ellas, la ULPGC, que pertenece a la Alianza ERUA, un consorcio de ocho universidades lideradas por Paris 8, comprometidas en trabajar en torno a enfoques innovadores en materia de investigación, docencia y gobernanza.

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La ULPGC acoge en este último curso académico a 1.176 estudiantes de intercambio, de programas de movilidad como Erasmus+, SICUE, Mundus o K107. Además, y como resultado de su participación en la alianza ERUA, más de 200 estudiantes de la ULPGC se han beneficiado de una estancia corta en otras universidades europeas.