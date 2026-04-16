Ya está abierto el plazo de inscripción para asistir a los actos del papa León en Madrid y Canarias
Las inscripciones para los eventos del papa León en España no garantizan plaza, pero son esenciales para estimar el aforo y organizar los espacios en Madrid y Canarias.
Con motivo de la visita del papa León prevista del 6 al 12 de junio a España, ya está habilitado el sistema oficial de inscripciones para participar en los principales actos programados en Madrid y en Canarias.
Los eventos confirmados hasta el momento son cuatro: en Madrid, una vigilia de oración de jóvenes que se desarrollará el sábado 6 de junio en la plaza de Lima; la misa y procesión del Corpus Christi que está prevista en la plaza de Cibeles, el domingo 7 de junio ; y, posteriormente, las celebraciones eucarísticas del jueves 11 de junio en el Estadio de Gran Canaria y del 12 de junio en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde se celebrará la misa de finalización del viaje a España.
La web para calcular el número de personas interesadas en acudir a alguno de estos cuatro actos del papa en España brinda también la posibilidad de solicitar acogida para dormir si el peregrino llega fuera de Madrid y desea asistir a alguna de las celebraciones que se celebran en la capital del país.
Las inscripciones deben realizarse exclusivamente a través de la web oficial https://inscripciones.conelpapa.es/auth.
Cómo inscribirse paso a paso
Entrar en la web enlace y registrarse con los datos personales solicitados (nombre, apellidos, DNI u otro identificador).
Elegir el tipo de inscripción. Hay tres modalidades:
Individual: para una sola persona.
Familiar: para grupos de 2 a 15 personas.
Grupo: sin límite de participantes (parroquias, comunidades, etc.).
Crear o unirse a un grupo
El responsable crea el grupo y le asigna un nombre para compartir un enlace o un código con los demás.
Cada integrante accede, rellena sus datos y solicita unirse.
El responsable valida a cada miembro.
Seleccionar los eventos
Se pueden filtrar por lugar y elegir uno o varios actos.
Enviar la inscripción
Una vez completado el formulario, la solicitud queda registrada.
Aspectos importantes
La inscripción no garantiza plaza. Su función es estimar el aforo y organizar espacios.
Confirmación posterior
Más adelante, los participantes recibirán la confirmación definitiva y un código QR necesario para acceder.
Inscripción del clero
La web incluye la opción de indicar si se es sacerdote y si se desea concelebrar.
En el caso de Tenerife, este proceso se gestionará directamente a través del Obispado, fuera de la plataforma.
Este sistema digital busca facilitar la organización de los actos durante la visita papal, permitiendo una mejor previsión de asistencia y una distribución ordenada de los participantes en cada celebración.
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