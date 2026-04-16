Aena marca una nueva línea roja a Canarias: una cogestión pone en peligro un negocio de 20.000 millones

Nuevo mazazo de Aena a Canarias, pero esta vez con un argumento económico. El presidente de la empresa semipública, Maurici Lucena, dejó claro este jueves que el vigente modelo aeroportuario está blindado, no solo por ley, sino también por el peso de los mercados, ya que el capital privado de la compañía tiene un valor cercano a los 20.000 millones de euros. Por lo tanto, cualquier cesión o cogestión de las infraestructuras podrá derivar en que los grandes inversores internacionales, que observan con "inquietud" el debate abierto con Canarias -además de con Cataluña, Baleares, Andalucía, Galicia y Navarra-, están dispuestos a llevar cualquier cambio a los tribunales. "Hay mucha preocupación", reconoció.

La ofensiva política del Gobierno de Fernando Clavijo para ganar poder en la gestión de sus aeropuertos chocó este jueves con esa nueva línea roja impuesta por Lucena en la junta de accionistas que le renovó en el cargo, a la que se unió otra ya conocida: no habrá cesión, no habrá cogestión y cualquier participación autonómica se limitará a una "cooperación reforzada" meramente consultiva y sin capacidad de decisión.

La traducción directa para Canarias es que el Archipiélago podrá sentarse en la mesa, pero no decidir. Y el control de sus aeropuertos seguirá, sin fisuras, en manos de Aena. Una línea roja que la compañía ha trazado con tinta gruesa apenas seis días después de la reunión entre el Estado y la Comunidad Autónoma en la que se iniciaron unas negociaciones en las que, precisamente, los representantes de la Administración central aseguraron que no se iban a establecer límites.

El consejero Pablo Rodríguez en su escaño. / Andrés Gutiérrez

Defensor de intereses privados

Lucena volvió a actuar como defensor de los intereses privados de la parte minoritaria de los accionistas (49%) frente a los públicos (51%), tal y como lo acusaron tanto el presidente Clavijo como el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez.

Frente a las aspiraciones canarias, la única salida que plantea Aena es un modelo de participación sin poder real. El ejemplo es el acuerdo con el País Vasco: un órgano bilateral pero estrictamente consultivo y sin efectos vinculantes. Ese es el techo.

Lucena ha ido más allá que el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, que este miércoles contestó a la diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido, que estaba "absolutamente abierto" a reforzar la coordinación con Canarias en la gestión de sus aeropuertos, aunque obvió que solo sería consultiva y no vinculante.

La diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido. / E.D. / L.P.

Estatuto de Autonomía

De hecho, durante su intervención ante la junta de accionistas, Lucena apeló a "no tocar lo que funciona" y cargó contra lo que calificó como "propuestas políticas estériles", pues tampoco le vale al máximo responsable de Aena que Canarias esgrima el artículo 161 del Estatuto de Autonomía, pues insiste en que "el marco constitucional es incompatible con las peticiones de algunas comunidades autónomas".

"Es una competencia exclusiva del Estado y un traspaso de activos o cesión es incompatible con las peticiones de algunas comunidades autónomas, pues entra fuera del marco legal y constitucional. Tampoco es compatible una gestión de los aeropuertos de Aena, que corresponde únicamente a la empresa" sostuvo.

El consejero Pablo Rodríguez insiste en que "la negociación abierta con el Gobierno de España tiene una clara hoja de ruta"

En este punto, el consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, recordó a Lucena, al conocer sus manifestaciones, que el propio Estatuto canario establece que la participación en los aeropuertos debe producirse "en los términos que determine la normativa estatal", lo que abre la puerta a fórmulas que no cuestionen la titularidad ni la gestión global de la red, pero sí permitan a Canarias tener un papel relevante en decisiones estratégicas.

Canarias no pide "una silla" en el Consejo de Administración

En un tono menos agresivo que en anteriores ocasiones y más diplomático, debido previsiblemente a las negociaciones bilaterales abiertas en Canarias y el Ministerio de Política Territorial, el consejero defendió que "el debate no es cesión sí o no, o tener una silla en el Consejo de Administración, como parece que plantea Aena.

"El debate es cómo se articula una participación efectiva de Canarias dentro del marco legal vigente, y eso es exactamente lo que estamos negociando con el Estado", remachó.

Para Rodríguez, Lucena "defiende un modelo empresarial concreto, que es legítimo, pero el Gobierno de Canarias está defendiendo el cumplimiento de nuestro Estatuto de Autonomía", que reconoce el derecho del Archipiélago a participar en la planificación y gestión de los aeropuertos de interés general.

Los reprsentantes del Estado (i) y los de Canarias durante la reunión para abordar la cogestión de los aeropuerto el 10 de abril / Andrés Gutiérrez

Negociaciones bilaterales

Las manifestaciones de Lucena llegan en un momento de máxima presión política desde Canarias y con las negociaciones bilaterales abiertas entre ambas administraciones, que se complicarán tras constatar que la empresa semipública no se mueve un milímetro.

Por ese motivo, el consejero recuerda al presidente de Aena que hay una negociación bilateral en marcha que "tiene una hoja de ruta clara y cuenta con la implicación del Gobierno de España".