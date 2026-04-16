Canarias se sitúa por debajo de la media nacional en espera quirúrgica pero es la región de España en la que más se tarda en pasar por la consulta especializada

En las Islas se tarda menos en pasar por quirófano que en el resto de España. El Archipiélago cerró 2025 por debajo de la media nacional en la demora para ser intervenido quirúrgicamente, tanto a nivel de volumen de pacientes -14,59 por cada 1.000 habitantes, frente a los 17,69 del resto del país- como en los días para ser operado -106 frente a 121-. A pesar de estos datos, los canarios lideran el ranking de comunidades en cuánto al tiempo que tardan en acceder a las consultas especializadas, con un total de 162 días, dos meses más que el promedio -102 días- y un volumen de 65,25 personas en lista por cada 1.000 habitantes.

Estos son los datos de los últimos indicadores de las listas de espera del Sistema Nacional de Salud (SNS), publicados por el Ministerio de Sanidad, correspondientes al segundo semestre del año pasado.

Más de 32.000 pacientes

El informe, fechado el 31 de diciembre, recoge que el Servicio Canario de Salud (SCS) registra un total de 32.131 ciudadanos que aguardan para ser intervenidos: 252 nombres más que en junio, pero 817 menos que en el mismo periodo del 2024. Los 106 días medios que tarda el paciente en entrar al quirófano también han experimentado una mejoría, 3 menos que en el primer semestre y 16 menos que en 2024. El número de pacientes que llevan en lista de espera más de seis meses también es inferior a la media nacional: un 17.4% del total frente a un 21,6%.

A nivel de especialidades, las tres que tienen un mayor número de pacientes a la espera de ser intervenidos son traumatología, con 8.592 personas; oftalmología, con 6.307 y cirugía general y digestiva, con 4.951 pacientes. La contraparte positiva corresponde a las disciplinas de dermatología, con sólo 24 personas; cirugía cardiaca, con 175 y cirugía torácica, con 188 ciudadanos aguardando una operación.

La mayor demora quirúrgica se registra en las especialidades de cirugía plástica, con 187 días; neurocirugía, con 176; traumatología, con 137; maxilofacial, con 112 y otorrinolaringología, en la que se tardan 103 días. Por otro lado, la espera más corta corresponde a dermatología, con 29 días; ginecología, con 57 y cirugía cardiaca y cirugía general, en ambos casos con 73.

Los peores datos del Servicio Canario de Salud tienen que ver con el índice de pacientes que tardan más de dos meses en reunirse con un especialista: nueve de cada diez -un 89,9%- de las personas en lista para entrar en consulta, la mayor cifra de España, frente al 61,5% de media en el resto del territorio nacional.

Datos nacionales

Los datos en el conjunto del país marcan un récord negativo. 853.509 pacientes están pendientes de una intervención quirúrgica, el mayor dato desde que se tienen registros, con 20.781 personas más que en junio de 2025. El tiempo medio de espera se sitúa en 121 días: 5 menos que en el mismo periodo del año anterior, pero 3 días más que en el primer semestre. Casi el 22% de los pacientes en lista figuran desde hace más de 6 meses, un 2% más que en junio.

Exceptuando cirugía plástica, que ha registrado una pequeña disminución en el número de personas que aguardan para una operación, el resto de las especialidades presenta un mayor número de ciudadanos en sus listas. Traumatología -200.584-, oftalmología -172.974-, cirugía general -149.749- son las que mayor volumen registran, pero el mayor incremento porcentual durante el periodo corresponde a dermatología -14,7%-, cirugía maxilofacial -13,7%- y cirugía torácica -7,4%-. Las especialidades en las que más tiempo se tarda en ser intervenido son cirugía plástica -269 días-, neurocirugía -172 días- y angiología y cirugía vascular, ambas con una espera media de 151 días.

Disparidad entre regiones

Existe una gran disparidad entre regiones en el tiempo de demora en pasar por el quirófano. Mientras que en Andalucía y Cataluña el dato supera ampliamente la media nacional, con 173 y 142 días respectivamente, en Madrid y el País Vasco se sitúan muy por debajo del promedio, con 50 y 64 días. Este contraste se traslada también al porcentaje de pacientes que esperan más de seis meses: en Andalucía y Cataluña, el 32% de los nombres en lista tarda 180 días o más, mientras que en Madrid y el País Vasco el dato decrece hasta el 0,8% y el 2,3%, respectivamente.

A nivel de citas médicas, 84,42 de cada 1.000 personas aguardan su primera consulta en atención especializada hospitalaria, una tasa 1,2 puntos superior a la del mismo periodo en el año anterior. Al contrario que en Canarias, el número de días de espera se redujo en 3, hasta los 102. A nivel porcentual, el 61,5% de los pacientes tenía una cita asignada para dentro de 60 días o más.

Por comunidades autónomas, el podio de mayor demora por ver al especialista está compuesto por Canarias -162 días-, Navarra -152- y Aragón -138-. Por la cola, figuran La Rioja -32 días-, País Vasco -49- y Cantabria -61-.