Diego Tornel, el talento canario que conquista la sumillería española en 2026

El nombre de Diego Tornel ya forma parte de la historia reciente de la gastronomía española. El profesional canario ha sido proclamado Mejor Sumiller de España 2026, un reconocimiento que no solo premia su trayectoria, sino que también coloca a Gran Canaria en el mapa de la alta sumillería europea.

El galardón fue otorgado en el marco del prestigioso campeonato nacional celebrado durante el Salón Gourmets, donde Tornel se impuso a los mejores especialistas del país tras dos intensas jornadas de competición.

El triunfo de Tornel no es fruto de la casualidad. Llega después de años de crecimiento constante y de consolidación dentro del sector. En 2025 ya había rozado la cima con un tercer puesto, pero este año ha dado el salto definitivo.

En esta edición del campeonato, organizada por la Unión Española de Sumilleres, el nivel fue especialmente exigente. Un total de 47 profesionales participaron en un proceso que incluyó catas ciegas, pruebas teóricas, identificación de productos y desafíos técnicos diseñados para medir la excelencia en todos los ámbitos del oficio.

Tornel superó cada fase hasta alcanzar una gran final en la que su precisión, conocimiento y elegancia en sala marcaron la diferencia.

Un triunfo con sello canario

Este reconocimiento trasciende lo individual. Supone también un espaldarazo para el talento gastronómico del archipiélago, consolidando a Canarias como un territorio competitivo en disciplinas altamente especializadas.

Desde su posición en Bevir by Lopesan, dentro del Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa, Tornel ha contribuido a elevar la propuesta enológica del establecimiento a estándares internacionales.

Su trabajo diario se basa en construir un relato a través del vino, conectando cada etiqueta con la experiencia gastronómica del comensal.

Antes de este reconocimiento nacional, Diego Tornel ya había dejado señales claras de su proyección. Fue el único canario en ganar el Ruinart Sommelier Challenge en 2023 y, en 2025, fue distinguido como Mejor Sumiller de Canarias.

Estos hitos reflejan una evolución constante en la que la formación, la experiencia y la sensibilidad hacia el producto han sido claves.

En Bevir by Lopesan, su papel es esencial para articular el vínculo entre cocina y bodega. A través de menús degustación como Fortunata o Jacinta, el vino no actúa como acompañamiento, sino como elemento narrativo central.

Técnica, producto y territorio

Uno de los pilares del trabajo de Tornel es su capacidad para interpretar el producto local. La apuesta por ingredientes de kilómetro cero, muchos procedentes de la Finca de Veneguera, se integra en una propuesta donde el maridaje refuerza la identidad del territorio.

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Esta visión conecta con una tendencia creciente en la alta gastronomía: ofrecer experiencias que no solo destacan por su técnica, sino también por su coherencia con el entorno.